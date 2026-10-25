皇崗塞爆｜跨境巴：昨晚車程時間增逾倍　塞車無法入巴士線倡延長

萬聖節將至，本週末多區提前舉辦街頭變裝派對，加上加拿大巨星The Weeknd一連兩日（10月24及25日）於啟德主場館開騷，引發龐大人流。今日（25日）凌晨時份，往新皇崗口岸路段大塞車，有通宵跨境巴站頭大排長龍。



香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基指，昨晚新田公路的巴士專用車道，因而無法進入，估計各旅遊巴在該處塞約45分鐘，令車程時間增加超過一倍。他建議政府考慮延長巴士線至近大欖隧道附近的道路，又擔心若不解決情況，明年元旦煙花滙演過後的情況會更為嚴重。



通宵旅遊巴多人排隊。（陳永武攝）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

加拿大巨星The Weeknd昨晚於啟德主場館開演唱會，晚上近十時半始結束。（香港01 攝）

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。（梁偉權攝）

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皇崗昨錄1.6萬內地客出境 按周升四成

據入境處出入境數字，昨日（24日）全日皇崗共錄得超過13萬人次出入境，當中有66,789為出境人次，當中有16,443人次為內地旅客。若單計內地旅客出境，數字較前一個周六（17日）升逾四成。

綜合網上消息，昨晚進入口岸道路塞車情況最少延長至今日凌晨一時多。另外，旺角到新皇崗的跨境巴一度排近400人，有旅客表示，等車逾1小時。

香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基。（資料圖片／李澤彤攝）

業界：新田公路被跨境私家車及的士佔據 旅巴無法入巴士線塞45分鐘

香港非專利巴士聯會主席兼跨境快線副總經理蔡順基指，昨晚11時起，新皇崗口岸附近的新田公路開始多跨境私家車及的士，由於車輛太多，令旅遊巴無法進入近新深路一公里處才開始的巴士專用車道。

跨境快線營辦由柯士甸道到新皇崗口岸的跨境巴，蔡順基指，平時車程約為30至35分鐘，昨晚各班次都塞了約45分鐘，即車程時間增加超過一倍。他指，公司早已由平時15分鐘加密至5分鐘一班車，因此未算受到考驗，估計旺角線排長龍的情況，是由於旅遊巴無法回到市區接客。

憂元旦車流增四五倍 冀延長巴士線到大欖隧道出口附近

蔡順基又指，接著除夕、元旦將是另一個考驗，認為如果現在不做足準備的話，可能屆時車流會比昨晚增加四至五倍，擔心重演2024年元旦的情況。他強調，相較於私家車、的士，巴士、跨境巴能提供更多運力，建議政府考慮日後在節假日夜間，將巴士專用車道延長至大欖隧道出口附近，以免全部路面予私家車、的士佔據。

通宵旅遊巴多人排隊。（陳永武攝）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。據網民發佈的圖片顯示，由旺角太子到皇崗口岸的通宵小巴出現誇張人龍，直指「目測睇唔到龍尾」。（wchu_23）