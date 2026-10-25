香港高球公開賽｜大會以18區命名18個洞　羅淑佩元朗、灣仔洞打卡

為期四日的「M」品牌體育盛事、香港高爾夫球公開賽今日（25日）結束，文體旅局長羅淑佩在社交平台撰文指，這場一年一度的盛事再於香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，今年場地狀況不錯，大會將18個洞以香港的18區命名，她也有在「元朗」和「灣仔」洞打卡。提到賽果，香港代表張雄熙以低15桿取得並列亞軍，羅淑佩亦有送上祝賀。



香港賽馬會今年首次以官方社區合作夥伴支持賽事，並透過其慈善信託基金撥款3,200萬元，為期兩年的「賽馬會社區高爾夫球計劃」，馬會與香港哥爾夫球會在計劃下推出一系列社區參與活動，包括校本活動、高爾夫球體驗、中學校際錦標賽、為不同能力的年輕球手而設的大師班，以及向弱勢社群派發免費門票等，料每年能惠及逾2.5萬名學童、青少年和弱勢社群。



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文體旅局長羅淑佩指，香港代表張雄熙以低15桿取得並列亞軍，是香港歷來最佳成績（Hong Kong Golf Club - Official FB）

香港高爾夫球公開賽於本月22日舉行，至今日（25日）結束。文體旅局長羅淑佩今午於社交平台撰文表示，這場一年一度的盛事再於香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，今年場地狀況不錯，大會將18個洞以香港的18區命名，她也有在「元朗」和「灣仔」洞打卡。

她也指，香港代表張雄熙以低15桿取得並列亞軍，是香港歷來最佳成績，此前香港代表的最佳成績為第4名，且已是1996年的事。羅淑佩亦有送上祝賀，並指張雄熙的成績對年輕球手將是極大的啟發和鼓勵。

香港賽馬會今年亦是首次以官方社區合作夥伴支持賽事。馬會透過其慈善信託基金撥款3,200萬元，為期兩年的「賽馬會社區高爾夫球計劃」，料每年能惠及逾2.5萬名學童、青少年和弱勢社群。

馬會與香港哥爾夫球會在計劃下推出一系列社區參與活動，包括校本活動、高爾夫球體驗、中學校際錦標賽、為不同能力的年輕球手而設的大師班，以及向弱勢社群派發免費門票等。