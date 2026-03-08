LIV Golf｜馬會安排頂尖高球手到訪小學生交流　培育對高球興趣

一連四日的「LIV Golf 香港站」今天（3月8日）結束。馬會今年首度擔任這項活動的官方社區合作夥伴，與香港哥爾夫球會合作，惠及不同社群，除了派發免費門票給弱勢社群入內參觀外，大賽前夕，也安排國際頂尖高球手到訪小學，與學生交流，以培育學生自小對高球產生興趣，並有機會與頂級球手近距離接觸。



「LIV Golf 香港站」一連四日在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行賽事，3月8日圓滿結束。（馬會圖片）

「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」的學員亦獲邀現場報道今屆「LIV Golf 香港站」。（馬會圖片）

國際頂尖高球手到訪賽馬會樂動人生計劃的參與學校，並與學生交流 。（馬會圖片）

哥爾夫球會的高球手在粉嶺球場，為賽馬會滘西洲高Fun小球手計劃及香港賽馬會社區資助計劃：特奧高爾夫球發展計劃的年輕球手提供指導。（馬會圖片）

一連四天的賽事吸引了數以萬計來自香港及世界各地的觀眾入場。財政司司長陳茂波、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、賽馬會公司事務執行總監譚志源及其他嘉賓，今日到香港哥爾夫球會粉嶺球場觀看最後一日賽事，見證捧盃時刻。

財政司司長陳茂波（左四）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、行政會議非官守議員林健鋒（左一）、旅遊發展局主席林建岳（右三）、賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓3月8日到球場，見證捧盃時刻。（馬會圖片）

馬會表示，今次與哥爾夫球會以高球運動連繫社區，推出「賽馬會社區高爾夫球計劃」，提升社會對高球運動的參與和關注，長遠促進香港高球運動的發展。

計劃內容包括校本活動、體驗課程、校際比賽，以及派發免費門票給弱勢社群等。高球大賽前夕，國際頂尖高球手到訪小學，與學生交流，以培育學生自小對高球產生興趣，並有機會與頂級球手近距離接觸。同時亦安排香港哥爾夫球會專業高球手，為不同能力的年輕球手提供指導，推廣共融精神。馬會表示，這些活動旨在讓青少年和弱勢社群能夠在場內場外，親身體驗高球魅力。

財政司司長陳茂波（左四）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、賽馬會公司事務執行總監譚志源（右一）與馬會義工隊成員合照。（馬會圖片）

馬會表示，在觀眾村設置的馬會攤位，有互動遊戲讓入場人士可以同時認識高球以及其他運動，馬會義工隊CARE@hkjc成員亦參與製作氣球公仔，為入場觀眾增添歡樂。

賽馬會社區高爾夫球計劃參加者參觀馬會攤位。（馬會圖片）

一眾國際頂級球手訪港期間，獲邀體驗本地文化和美食，包括走訪中環大館及到跑馬地馬場觀賞快活星期三賽事。馬會指這些活動有助推廣賽馬旅遊，並向世界展示香港的多元魅力。

「LIV Golf 香港站」今次獲得政府「M」品牌加持。馬會表示，於2024/25年度，馬會慈善信託基金以官方社區合作夥伴的身份，支持八項「M」品牌活動，包括香港國際七人欖球賽、世界女排聯賽及香港公開羽毛球錦標賽等，惠及超過81,000人，這些合作不僅激發全城運動熱情，也配合政府推廣香港作為舉辦大型體育賽事及文化活動中心的角色。