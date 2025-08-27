香港高球公開賽冠軍直通大滿貫　可戰美國大師賽及英國公開賽

由香港哥爾夫球會主辦的「香港高爾夫球公開賽」將成為球星角逐「美國大師賽」（the Masters Tournament）和「英國公開賽」（TheOpen）參賽席位的賽事。美國大師賽的主辦方「奧古斯塔球會」及英國公開賽的主辦方「皇家古老高爾夫俱樂部」周二（26日）共同宣布，「香港高爾夫球公開賽」及蘇格蘭、西班牙、日本、澳洲、南非高球公開賽的冠軍，即日起將獲邀參加「美國大師賽」及「英國公開賽」，為不同地區球手打開直達頂尖國際賽事的新途徑。



連續超過60年在粉嶺球場舉行的「香港高爾夫球公開賽」獲選為直通兩個大滿貫賽事的新橋樑。圖為香港哥爾夫球會大使許龍一（圖中央）在2023年公開賽中亮相。（香港哥爾夫球會提供圖片）

哥球會興奮 冀吸引更多頂級球手參與10月賽事

香港哥爾夫球會會長郭永亮歡迎以上決定，對於「香港高爾夫球公開賽」獲選為直通兩個大滿貫賽事的新橋樑，他指球會上下均感到興奮。這項殊榮不僅彰顯球會連續舉辦這項公開賽超過60年的成果，也鞏固了香港粉嶺球場作為高球盛事場地的美譽。

郭永亮又稱，衷心感謝奧古斯塔球會與皇家古老高爾夫俱樂部對「香港高爾夫球公開賽」的肯定，令香港此一歷史最悠久的體育賽事，能躋身國際高球年度大賽之列，為香港高球的高速發展帶來新動力。球會期待與亞巡賽及國際系列賽全力合作，吸引更多頂級球手參加將於今年10月舉辦、由領展冠名贊助的「香港高爾夫球公開賽」，為球迷呈現更加精彩絕倫的高球體驗。