七一遭示威者圍毆兼刺傷臂　防暴警索償逾31萬：覺有機會當場殉職

防暴警在2020年7月1日《港區國安法》剛生效後的港島區遊行中，在天后高士威道近皇仁書院對開，遭多名示威者襲擊，更有一名示威者用刀刺向其左上臂，該受傷警員就其「痛楚、痛苦及喪失生活樂趣損失（PSLA）」、醫療費等，向施襲者索償逾31萬元，案件（DCPI1378/2023）今（26日）在區域法院開審。



警員出庭作供指，遇襲當刻感到恐懼：「覺得有機會喺現場殉職。」事後每逢經過高士威道，亦會憶起當時片段，對案件感到屈辱。法官羅麗萍聽畢陳詞，把案件押後在3個月內頒下判詞。



被告無出庭亦無律師代表

原告雷俊傑，被告為黃鈞華。黃今天無到庭，亦無律師代表。黃在2022年承認有意圖而傷人和暴動罪，判囚5年。

原告方指欲修訂傳票，想加入「加重損害」及「刑罰損害」兩項索償，法官質疑太遲提出申請，但仍有批准。

2020年7月1日示威期間，防暴警在制服一名示威者時，發生「搶犯」事件，有防暴警被圍毆及刺傷手臂。(資料圖片)

2020年7月1日示威期間，防暴警在制服一名示威者時，發生「搶犯」事件，有防暴警被圍毆及刺傷手臂。(資料圖片)

2020年7月1日示威期間，防暴警在制服一名示威者時，發生「搶犯」事件，有防暴警被圍毆及刺傷手臂。(資料圖片)

2020年7月1日示威期間，防暴警在制服一名示威者時，發生「搶犯」事件，有防暴警被圍毆及刺傷手臂。(Getty Images)

一名防暴警在天后皇仁書院外受襲，左手臂血流如注。（讀者提供）

原告雷俊傑稱他的手臂被插傷後，覺得身體在滴血。（網上圖片）

原告雷俊傑稱，當日遇襲時，有想過會在當場殉職。（網上圖片）

被告黃鈞華已承認傷人及暴動罪，被判囚5年。(資料圖片)

原本索償約100萬現只索償逾31萬

原告方另指，原就審前收入及升職機會等，索償約100萬，現則僅就「痛楚、痛苦及喪失生活樂趣損失（PSLA）」索償22萬、9萬元醫療費，及加重損害等賠償。官質疑，原有的索償金額不合理地誇大，屬「開天殺價」，可能會嚇怕被告方，導致和解等程序無法順利進行，變相浪費法庭時間和資源。

遭逾十人圍毆但未有失去意識

原告雷俊傑供稱，案發期間與多人糾纏，曾有人箍頸及用雨傘拍打，其左邊手臂突然感劇痛及無力，疑被物件刺入。他又指，當時遭逾十人圍毆，頭、背及腰均被襲擊，亦有磚頭擊中其腳掌，但他沒有失去意識，當刻仍可站立。

覺身體不停滴血 半件制服染血

其後他遭大量身穿黃色反光衣的人包圍，有感身後不停滴血，最終半件制服染血，須接受手術縫合撕裂的肌肉，往後亦做了15次物理治療協助復康，至2021年3月完成治療，輕工至同年12月，並於2022年完全康復。

原較喜歡行動組 現轉到公共關係科

雷又稱他受傷後左肩活動受限制，力量變弱。他本來在所屬機動部隊解散後，會轉至衝鋒隊，但因本案改為任職公共關係科至今。官關注，上述調動會否令雷感遺憾，雷稱感落差，因他較喜歡行動組，但案發至今仍是擔任後勤。

當眾被打覺好大屈辱

雷供稱，他在眾目睽睽之下遭拳打腳踢，甚至有人用利器刺傷警員，令他覺得「好大屈辱」。此外，在本案中，其左肩擦傷及手腕扭傷，事後亦感頭暈。雷又指，當刻感恐懼：「覺得有機會喺現場殉職。」至今每次回到案發地，都會憶起當日片段。

未能重返衝鋒隊感到落差

原告方結案陳詞指，事後雷未能重返衝鋒隊，令他感到落差，並就此提出「PSLA」。此外，雷在案中被「搶犯」，令他在多人見證下未能執行職務，因而感屈辱及羞恥。他更遭受暴力對待造成嚴重受傷，當刻的相片更被傳媒廣泛報道，令目擊者不限於在場人士，因此就此提出索償。