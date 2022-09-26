七一刺警｜三男認暴動傷人等罪　一被告犯案後急赴英　有人燒衣服

2020年七一《港區國安法》剛生效不久，多人在港島區聚集及遊行，之後有人在馬路上設路障，警員下午驅散時，有警員在天后皇仁書院欲制服一名男子時遭示威者襲擊，有人突然拿刀刺傷警員左臂。警方事後拘捕3名與事件有關的男子。

該3男今(26日)在區域法院承認參與暴動及傷人等罪，案情指3人犯案後均即時逃走，其中用刀刺傷被警員的被告，當晚欲乘飛機往倫敦時在機上被捕，另一人則燒掉衣服，並向朋友說已成了「名人」被通緝。法官把案押後至10月13日聽取求情，期間會為3名被告索取背景報告。



3名男被告認暴動及傷人等罪

3名男被告：黃鈞華（26歲，工程師）、羅珏琛（20歲）、周霈霖（23歲）。承認一項暴動罪，另黃承認一項傷人罪、羅承認拒捕，及周承認阻差。控罪指他們於2020年7月1日，在天后皇仁書院對出，參與暴動及襲擊一名警員。

黃的女友涉助黃離港受審

案中尚有一名女被告張芷程(女，27歲)，她是首被告黃鈞華的女友，涉嫌曾助黃事後離港，兩人同被控一項妨礙司法公正罪。黃認罪後，法官淮黃的案件留法庭檔案不作起訴，張則否認控罪，案件會作審訊。

案發經過。(詳看下圖)

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警方驅散 示威者無理會

控方案情指，案發當日中午起有多人在銅鑼灣聚集，並有人叫港獨及「光時」等口號。下午三時過後，約300人開始在馬路設路障，警方在約4時許開始驅散，但示威者沒有理會。

黃用軍用摺刀刺警員左臂 當晚欲乘飛機離港

期間一名警員制服當時17歲的第二被告羅玨琛，在場示威者群起襲擊該警員，站在羅前的周霈霖，更嘗試助羅逃走，首被告黃鈞華在混亂中拿出軍用摺刀插向警員左臂，現場人士即逃離現場。

警方事後調查發現，事發後女被告張芷程為黃在網上訂購一張當晚離港往倫敦的機票，而黃則回家換衫，之後曾往觀塘一地盤把一黑色袋丟落碼頭，黃之後會合女被告，兩人當晚一同到機場，黃上機後，有警員到場並上機把黃拘捕。

另兩被告更衣或燒掉衣服

羅離開時曾換掉衣服才回家，周則把衣服燒掉，並有拍片，又有把影片傳送給朋友，更自言成了「名人」。羅及周均於同年7月16日被捕。

受傷警復職後轉任文職工作

事件中左臂被插傷的男警，傷口只有2厘米長，但卻深入肌肉。他翌日出院後，曾發燒並再入院，並發現傷口有感染。該警員因傷獲病假106天，並要做物理治療。現在仍不時有輕微痛楚，復工後轉做文職工作。

案件編號：DCCC 189, 210,809/2021