七一刺警｜3男圍攻刀插警員　官指嚴重程度可上高院　行兇者囚5年

前年七一回歸日，有警員在天后驅散示威者，並欲制服一男時被圍毆，期間有人突拿軍刀插傷警員手臂。警方當晚在一架將飛往倫敦的客機上拘捕涉行兇的男子，之後再拘捕兩男。3人早前承認與當日事件有關，案件今(13日)在區域法院判刑，法官姚勳智考慮到20歲次被告的背景報告及年紀，決定再為其索取一份教導所報告，押後其案件至10月31日判刑；餘下兩人，法官指案發時刺警的首被告，其案情嚴重到可在高等法院審理，而受傷的警員，事後只能轉做文職，前途受影響，故判首被告入獄5年，另承認阻差的第三被告則被判囚33個月。



次被告年輕再取報告押後判

3名被告：黃鈞華（26歲，工程師）、羅珏琛（20歲）、周霈霖（23歲）。承認一項暴動罪，另外，黃承認一項傷人罪，羅承認拒捕，及周承認阻差。控罪指他們於2020年7月1日，在天后皇仁書院對出，參與暴動及襲擊一名警員。即事件中刺傷警員的首被告，被判囚5年，被警員制服後成功逃脫的次被告，案發時17歲，現時只有20歲，法官決定為他取取教導所報告再決定判刑，協助次被告逃離現場的第三被告，則判囚33個月。

法官指首被告黃鈞華(黑布蒙頭)攜刀參與暴動，其傷人情節屬單獨行動，但其嚴重情度可上高院審。(資料圖片)

鬧市堵路兼涉暴力 暴動罪各囚32個月

姚官判刑指，涉案暴動是由非法集結演變而成，發生在銅鑼灣鬧市，有二百至三百人參與，歷時十多分鐘，直至警方驅散才完結。期間，有示威者以雜物堵路，對道路使用者造成不便，亦對公眾造成滋擾。法官考慮到，第三被告周霈霖當日在現場主動參與架設路障，並阻撓警方拘捕行動；首被告黃鈞華以刀刺傷警員左肩近頸位置，決定就暴動罪判兩人分別囚32個月。

首被告攜刀參與幾可奪命

就首被告面對的傷人罪，法官指當中嚴重之處為他攜利器參與暴動，其後更用以插向警員，以阻礙警員拘捕他人，雖然首被告在事件中只是個人行事，但他案發時以一把刀鋒長8厘米的摺刀，從後插向警員左肩造成7厘米長的傷口，距離動脈、神經僅4毫米，隨時可以致命。警員事後亦出傷口感染的情況，獲批3個月病假，事後亦只可以從事文職工作，對其前景有嚴重影響。

案件屬極嚴重傷人可上高院審

法官直斥，此類極嚴重傷人案根本可高等法院審理，但考慮到本案的案情背景，判黃囚4年，與暴動罪其中一年刑期分期執行，即黃的總刑期為監禁5年。法官另就周承認的阻差罪判其囚2個月，當中的一個月與暴動罪分期報行，即周的總刑期33個月。

案發經過。(詳看下圖)

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警員落單被圍攻

案發時除了是七一回歸日假期，《港區國安法》亦在同一天起生效，約300名示威者下午在馬路設路障，警方約於4時許開始驅散，一名警員欲制服次被告時，遭現場人士襲擊，第三被告嘗試拉走次被告，首被告混亂中拿出軍用摺刀插向警員左臂，次被告最後成功逃脫，現場人士亦即四散。

受傷警員獲106天病假

事件中受傷的警員，左上臂有一個2厘米長插傷，傷口深入肌肉。他翌日出院後，但同晚因發燒再度入院，並發現傷口有感染，最後獲批病假106天，並要做物理治療。至今傷日仍不時有輕微痛楚，復工後轉做文職工作。

首被告即訂機票圖當晚離港

同日約黃昏六時許，有女子為首被告訂了當晚離港往倫敦的機票，首被告亦有回家更衣，之後離家，並拿了一個黑色袋到觀塘地盤把黑袋落碼頭。首被告之後與女友會合，二人晚上乘私家車到機場。首被告成功上機，惟在飛機起飛前一刻，有警員上機把首被告拘捕。資料顯示，首被告是當日唯一一名買票即日離開的乘客，亦是最後一名上機的乘客。

第三被告事後燒掉衣服

次被告及第三被告當日逃過警方追截後，均有換掉衣服，第三被告更把事發時所穿的衣服燒掉，並有把影片傳送給朋友，並向朋友稱他成了「名人」。兩人於7月16日被捕。

女被告張芷程否認妨礙司法公正罪。(朱幼麗攝)

首被告女友涉妨礙司法公正下月裁決

首被告的女友張芷程(女，27歲)，因涉嫌助黃事後離港，被控一項妨礙司法公正罪。張否認控罪，案件將於11月11日裁決。

案件編號：DCCC 189, 210,809/2021