七一刺警案｜行兇被告事後部署7小時內離境　上機報平安時被捕

2020年七一遊行後，有警員在制服示威者時，被人用軍用摺刀刺傷左臂，3名男子今（26日）認罪。案情透露，案中行兇的男被告與其女友，疑在事發後不久部署離港。他的女友涉在事發後不斷搜尋航空公司網頁，又為男友急訂機票即日離開，男被告亦在之後的約7小時內，打點好事情後，匆匆趕往機場，在起機前一刻與一名朋友用通訊軟件Telegram報平安時，卻聽到機長突然廣播叫出他的名字。上機的警員憑男被告髮尾的一粒癦把他認出。警方事發亦發現，涉助他離開的女友，翌日也訂了機票，準備兩日後經台灣赴英。



女被告否認妨礙司法公正

首被告：黃鈞華（26歲，工程師）今承認暴動及傷人罪，指他在2020年7月1日，在高士威道近皇仁書院外，有意圖傷害警員25116。他與女友，即同案女被告張芷程（27歲，工程師）原本亦同被告一項妨礙司法公正罪，黃的控罪獲准留在法庭檔案不作起訴，張則否認控罪，案件今日在區域法院開審。

女被告張芷程否認妨礙司法公正罪受審。(朱幼麗攝)

黃離開前把黑袋入海

控方在黃承認的案情透露，黃在當日下午4時07分左右犯上傷人等案，同晚7時許，黃換過了衣服，在觀塘碼頭附近徘徊，並在榮業街渠署污水處理廠地盤外，把他隨身的黑袋丟入海。

張不斷查航機資料並為黃訂機票

在黃犯案約2小時後，同日下午6時許，黃的女友張芷程開始不斷用手機搜尋機票及班機等資料，她後來與一名朋友到了新蒲崗一餐廳，並繼續搜尋機票等資料，至晚上約8時半，她以黃的名字在國泰航空訂了當晚往英國倫敦的機票，起飛時間為當晚11時55分。

二人在餐廳會合後趕往機場

相約時間，黃以手機程式「OpenRice」搜尋張身處餐廳的位置，他並於約8時45分到達餐廳，並與張會合，二人在餐廳內低頭操作電話，亦有一起討論，至晚上9時離開。之後他們曾返回黃於慈雲山的住所，黃並於晚上9時半左右離開，然後一同登上一輛私家車往機場。

黃是最後一名上機的乘客

在往機場的路程上，張繼續查看當日辦理登機手續及時間等資料，又以黃的名義，訂了一張7月20日從倫敦往台北的機票，全部均以張的信用卡支付。他們所乘汽車到達東涌後，黃曾下車在提款機提取現金2萬元，他們11時許抵達機場，當時國泰的櫃位已關，需重開幫黃辦登機手續，黃是最後一名上機的乘客，他亦是當日唯一一名即日買票即日離港的旅客。

被告黃鈞華在飛機上被警員拘捕。(資料圖片)

TG對追報告被捕經過

黃上機後，用通訊軟件Telegram與一名網名「白馬非馬」的人士對話，二人的通訊記錄如下：

白馬非馬：你應該上到機，but please confirm me (請和我確認)

黃：上咗，Thanks (謝謝)

白馬非馬：Safe flight (安全飛行)

白馬非馬：Keep silent popo may come up. (安靜, popo或會上來)

白馬非馬：Popo上機呀

黃：無人再上機

白馬非馬：而家係門口，樓下四架po car，希望唔係刮你走…..第5架車到

黃：有啲危

……

黃：有國泰人上機

(當時警方指示機長在航班上廣播並呼喚黃)

黃：仆街，叫我名……有事搵我女友……如果我再覆

白馬非馬：死都唔好出啊，你而家無charge (控罪)在身

(這時機上有一名警員走近黃)

黃：搵我……行咗過嚟

白馬非馬：你有權唔落機……除非有人上黎塔你走……而家我估未有warrant班狗上唔到機

這時上到飛機上的警員憑黃髮尾的一粒癦，及黃獨特的耳形把黃認出，指他與用軍刀插警的疑兇外表吻合，並把黃拘捕。

張原本亦訂購機票到倫敦

張在翌日早上即買了一張新的流動電話卡，並購買了翌日晚上，即7月3日飛往台灣的機票，她又訂了同月4日在台飛往倫敦的機票。黃被捕後，於同月3日在西九龍法院提堂，張當日請了緊急例假，同晚取消了她原本赴台及倫敦的機票。張在7月9日被捕。

警尋回黃曾棄掉的黑色袋

警方後來在觀塘碼頭尋回黃欲離港前所棄置的黑色袋，並在內發現他案發時所穿的衣服及裝備，以及一把軍刀及一把30厘米長的刀等。

黃與另兩名被告：羅玨琛（20歲）和周霈霖（23歲），共同承認一項暴動罪，羅及周又分別承認拒捕及阻差，3人案件押後至10月13日求情，期間會索取他們的背景報告。

案件編號：DCCC 189, 210,809/2021

案發經過。(詳看下圖)