深水埗DX設計館上半年21萬人次到訪　貓展覽單日最高2千人次入場

香港設計中心旗下DX設計館2024年開幕，中心今日（26日）在傳媒午宴指，今年首兩季有21萬人次到訪DX設計館，又特別提到於今年8月頭開始舉辦的貓主題展覽，單日最高入場人次達2,000多人，有信心全年入場人次會較去年31萬高。



DX設計館。（旅發局圖片）

DX設計館。（旅發局圖片）

深水埗DX設計館於2024年正式開放，提供一個向公眾開放的展覽及活動空間，香港設計中心行政總裁陳娜嘉表示，DX設計館去年參觀人數達31萬人次，今年首兩季已有21萬人次到訪。其中，今年8月6日至11月15日舉行、以貓為主的展覽「喵遊記 － 以貓連城 布繫社區」單日最高入場人次達2,000多人，她有信心今年的入場人數會較去年高。至於未來將會舉辦的展覽，她保持神秘，不想過早透露細節。

香港設計中心以貓為主的展覽「喵遊記 － 以貓連城 布繫社區」單日最高入場人次達2,000多人。（香港設計中心圖片）

人工智能（AI）發展迅速，部份人會利用AI來創作，香港設計中心主席梁志天表示，AI是好事，但必定會為業界帶來衝擊。他指工欲善其事必先利其器，「要有好的工具，個師傅先可以做到啲好嘢出嚟」。他舉例指，以往畫畫要用人手來進行，但後來卻可以電腦創作，強調「創作唔一定係要用支筆慢慢畫」。陳娜嘉補充指，濫用AI的人會被淘汰，人的參與不能100%被取代。

香港設計中心2024至2025年度年報。（網站截圖）

據香港設計中心2024-25年度年報，中心的淨盈餘為近負116萬，梁志天表示，中心的定位為非牟利機構，主要目標是為創造社會與經濟價值，而非賺錢。設計中心的經費及項目主要受文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處資助，被問及政府各部門削減開支，中心會如何應對，陳嘉娜指要選擇去做「影響力較大、真正能幫助到設計師」的項目，並會推動全城參與及商贊助。

設計中心將於下月16日至21日舉辦設計營商周，匯聚香港及海外的精英設計師和企業家，與環球觀眾分享意見，探索設計、創新及品牌趨勢。其中，中心會在11月18日至20日於香港會議展覽中心舉辦設計營商周2026峰會，主題為「設計：從連繫到蛻變」，會在社交平台實時直播，全程設英文字幕及AI即時傳譯。