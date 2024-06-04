黃仁勳：英偉達5年內在台興建大型AI設計中心　將招聘千名工程師

英偉達（NVIDIA，台譯：輝達）執行長黃仁勳近期為出席PC行業盛會台北電腦展訪台，並於6月2日晚間於台灣大學發表演講，成為台灣周內話題人物。黃仁勳透露，英偉達未來5年內將會在台灣設立一個非常大的AI設計中心，預期將雇用至少1000名工程師，消息曝光後引發熱議。



綜合台媒報道，黃仁勳3日晚間在台北市知名的「吉品海鮮餐廳」敦南店宴請英偉達GeForce員工。餐會結束後，黃仁勳接受媒體採訪，除了感謝GeForce團隊夥伴，也再次強調台積電對英偉達而言很重要，並感謝鴻海富士康、華碩、廣達等夥伴過去給予的幫助，「如果沒有台灣的夥伴，這一切都不會發生，所以我很開心能見到他們」。

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黃仁勳透露，目前英偉達已經有一個很棒的AI研究小組，未來5年內，英偉達將在台灣設立一個很大的設計中心，雇用至少1000名工程師。「現在我們正在找一個很寬闊的地點蓋總部，如果你們知道有適合的地方蓋大樓，請讓我知道，我還沒做出決定。」

此次訪台期間，黃仁勳對外不斷強調台灣供應鏈夥伴對英偉達的重要性，也稱讚台灣生態系完整、獨一無二，從製造晶片到組裝電腦，每一個環節都在這裡（進行），認為台灣是無名英雄，是世界的支柱。黃仁勳表示，目前英偉達在台灣有數百名工程師，接下來5年內，將會在台灣再招聘千名工程師。

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台媒《聯合報》報道，英偉達2021年通過申請台灣經濟部的「領航企業研發深耕計劃」，總經費約新台幣243億元（約合58.7億港元），獲得補助67億元（約合16.1億港元）、輝達自籌176億元（約合42.5億港元），將在台灣成立首座AI研發中心。有台媒披露，英偉達第2座研發中心將選擇高雄軟體園區，但並未獲得證實。