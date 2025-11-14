香港設計中心啟動BODW In the City 2025　冀以設計驅動商業創新

香港設計中心宣布，攜手多家設計單位、國際與本地企業及合作夥伴，正式啟動旗艦項目「BODW In the City 2025」。項目為期兩周，將於2025年11月24日至12月7日舉行，透過超過30場主題活動，串聯中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣及尖沙咀等香港核心商業區，旨在以設計驅動商業創新。



BODW In the City督導委員會主席暨香港設計中心董事會副主席陳一枬指出香港是一個設計與商業緊密融合的城市。（資料圖片）

打造設計平台 驅動商業價值

BODW In the City督導委員會主席暨香港設計中心董事會副主席陳一枬，於K11 MUSEA Nature Discovery Park舉行的發佈會上表示，「香港是一個設計與商業緊密融合的城市。我們致力打造一個探索設計力量的平台，促進創意交流。」而意大利駐香港及澳門總領事費文浩亦指出，此合作是連接國際創意與香港商業的重要橋樑，有助推動跨文化設計與商業合作。

是次活動涵蓋展覽、導賞、工作坊、工藝示範等形式，亮點項目包括期間限定的主題電車之旅、現場名車繪畫，以及與國際知名設計師的互動交流機會。

該活動由信和集團擔任「Motion City Partner」，並匯聚56間合作機構，包括K11 MUSEA、AIA Hong Kong等共同推動。