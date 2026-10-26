北都馬拉松11.1開跑　劉業強稱處基建黃金期　盼涉北都路線往後增

鄉議局主辦的首屆「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」周日（11月1日）開跑。全馬賽事將以沙田石門為起點，途經科學園海濱長廊、吐露港公路和龍山隧道等，以粉嶺繞道為終點，半馬賽事則由科學園跑至粉嶺繞道。

當日東鐵綫（紅磡至上水段）及屯馬綫（大圍至烏溪沙段）當日將提早營運，首班車由凌晨4時20分起分階段提供服務。粉嶺繞道南行段及龍山隧道北行段將由當日凌晨3時開始分階段封閉。

賽事以北都命名，但首屆路線僅有粉嶺、上水及香園圍公路一帶屬北都範圍。鄉議局主席劉業強解釋現時北都正值基建黃金期，有很多工程正進行，他表示路線其後或會更改，期望北都馬拉松能一直舉辦下去，成為北都的名片。



「鄉議局100周年北部都會區馬拉松」將於周日開跑，新界鄉議局連同警方及運輸署代表交代交通安排。（方承恩攝）

新界鄉議局主席劉業強指，北都馬拉松路線其後或會更改，期望能一直舉辦下去，成為北都的名片。（方承恩攝）

首屆北部都會區馬拉松路線圖。（新界鄉議局圖片）

參加者所獲食肆優惠券可於上水40間小店使用

今次賽事吸引約15,000人報名參加，全馬、半馬及10公里挑戰組首五名跑手均可獲得獎盃及獎金，跑手可於10月28日至31日在新界鄉議局大樓領取選手包。完成賽事的跑手可獲多份紀念品，包括紀念T恤、完成毛巾、完成獎牌及食肆優惠券。優惠券能在上水40間小店使用，這些店舖門外會貼上賽事海報作識別。

石門、粉嶺繞道龍山隧道有封路 將分兩階段重開

新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌表示，粉嶺繞道南行段及龍山隧道北行段將在當日凌晨3時分階段封閉，並會於賽事結束後按實際情況逐步解封。賽事期間，預計石門一帶、沙頭角公路、龍躍頭交匯處及區內迴旋處的交通流量會較高。

新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌。（方承恩攝）

比賽後，封閉道路將分兩個階段重開。第一階段預計於當日上午11時開始，屆時龍山隧道北行方向將恢復通車，包括所有由粉嶺公路前往龍山隧道北行的入口及百和路北行前往粉嶺公路南行的右轉行車線。

賽事預計於下午約3時結束，屆時將進入第二階段解封安排，粉嶺區內其餘受影響路段將陸續恢復通車，包括龍躍頭交匯處前往粉嶺繞道南行的兩條支路、鳳嶺路北行和粉嶺繞道南行。

運輸署代表則指，東鐵綫（紅磡至上水段）及屯馬綫（大圍至烏溪沙段）當日將提早營運時間，首班車由凌晨4時20分起分階段提供服務。前往賽事場地的市民可搭乘通宵巴士，接駁上述的東鐵綫及屯馬綫分站。

劉業強期望北都馬拉松一直舉辦下去 成為北都的名片

鄉議局主席劉業強指，新界是一片很有潛力的土地，跑手能沿途欣賞其豐富的自然生態。至於為甚麼雖然路線不多覆蓋北都，卻以北都命名，他則說鄉議局一直支持北都發展，不過現時北都正值基建黃金期，有很多工程正進行，不適宜舉行馬拉松。他表示路線其後或會更改，期望北都馬拉松能一直舉辦下去，成為北都的名片。

路線讓跑手看到由鄉郊到城市的轉變

賽事統籌代表陳先生則指，全馬賽事僅13公里路段在高速公路，其餘路段跑手可與市民近距離接觸。他亦指，路線由早期發展的沙田出發，正好讓跑手看到由鄉郊到城市的轉變，「未來北部都會區都係咁」。

賽事統籌代表陳先生指，路線由早期發展的沙田出發，正好讓跑手看到由鄉郊到城市的轉變，「未來北部都會區都係咁」。（方承恩攝）

他表示，政府不同部門也很關注流浪狗會否影響活動，因此向主辦方提供了很多相關資訊。主辦方兩周前已通知車場好好管理狗隻，賽事前數天更會派巡邏隊到賽道附近觀察。