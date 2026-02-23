鄉議局11月擬辦北都馬拉松　劉業強採江旻憓建議：有得食嘢、飲嘢

農曆年初七，新界鄉議局今日（23日）舉行新春團拜，行政長官李家超率政務司正副司長及四名局長出席。鄉議局主席劉業強預告正申請今年11月1日舉辦北都馬拉松，由沙田鄉議局出發，跑到終點元朗，全程逾42公里，路線以單車徑為主，減低對交通的影響，會途經新田科技城及不同村落，預料有一萬人參與，包括5000個全馬競賽名額，及5000個一公里賽至半馬名額。他說當天活動以文化旅遊為主題，如旅遊界江旻憓早前所建議，「好多唔同站有得食下嘢、飲下嘢呀」，期望每年都可以舉辦，帶動鄉村旅遊。



出席鄉議局新春團拜的除了李家超，還有政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪等。劉業強致辭時表示，香港在過去一年複雜多變外圍環境下穩步向前，有賴中央政府堅強領導，以及行政長官團結社會，堅定維護國安、一國兩制方針，愛國者治港原則得到實踐，改善民生，為香港長遠發展奠定良好基礎。

他提到，近日國務院新聞辦發布香港在一國兩制下維護國家安全的白皮書，為香港長治久安提供指引，鄉議局作為愛國愛鄉的團體，堅定新界原居民全力支持白皮書，維護國家安全主權發展利益，為香港經濟民生發展提供堅實基礎，法律層面提供指引。

他說過去一年香港經濟勢頭良好，旅遊業復蘇，市面重現活力，樓市向穩，創科、文化等新興產業成長，說明安全是發展前提。他說北部都會區建設處於關鍵發展期，唯有在高水平的安全保障下，才能專注發展，實現城鄉共融。展望馬年，他說國家迎來十五五規劃開局，香港加速推進北都建設，北都是經濟新增長點，尤其新田科技城，多間龍頭創科企業進駐，為香港產業注入新動力，創造大量職位。

劉業強說，鄉議局一向支持北都發展，堅持以民為本，做好地區工作，聆聽居民聲音，協助政策解說，同時與政府加強鄉事會溝通，保持鄉民權益。他又說今年是鄉議局百周年，會繼續與香港風雨同路，擁抱基本法，維護新界穩定。他說，立足百年新起點，繼續弘揚新界傳統文化，擁抱創科，推動鄉郊現代化治理，培養更多有擔當青年。他預告今年12月鄉議局會在會展舉行百周年晚宴，舉辦北都馬拉松活動。