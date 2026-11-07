宏緻苑廚廁滲水濕度超標　專家指不達交付標準　房署否認MiC問題

九龍灣的綠置居宏緻苑自今年2月落成交樓後，多次被投訴單位質素欠佳。《香港01》接獲最業主曾先生投訴，花近兩百萬元買入單位，希望讓母親居家安老，豈料今年6月收樓後，發現廚廁不論牆身、地面現滲水，且濕度極高，廁所地台更高達99%。他指，希望房署正視問題，按專家建議執修，令母親早日遷入，並慨嘆道：「作為一個市民，點同一個政府鬥？」



有驗樓師估計與組裝合成法（MiC）施工時有關，因建築時經歷下雨天，每個「盒仔」組件疊上裝嵌，遭沾濕地方的水份，無法被完全抽乾，令水份積存在組件間，引致內裏濕度高的問題，直言單位未達交付樓標準，更存在滲水隱患，若強行入住，屋內物品會容易發霉。



房屋署回覆稱，「完全排除建築期雨水積聚於預製組件之間導致滲漏的可能」，指防水層下地台混凝土表面乾爽，又稱已完成修繕。



曾先生為母購入宏緻苑喜緻閣高層一個單位養老。因滲水問題，收樓5個月，仍未裝修。（湯致遠攝）

10月25日測試顯示，廁所地面濕度達92.6%。（湯致遠攝）

6月收樓驚現牆身廁所滲水 地台濕度高達99%

曾先生購入宏緻苑喜緻閣高層一個單位，他於今年6月成功收樓，原打算讓年屆79歲的媽媽入住、安享晚年，但為單位檢查的瞬間，卻讓他大為震驚，廚房、廁所滲水非常之嚴重，「牆身基本上（濕度）有六七十，廁所地台企嗰位置係（濕度）99%，至接近100%。」據曾先生提供的圖片顯示，當時廁所地面有明顯水漬，近鏡更見小水點。

曾先生隨即向與房署反映，雙方周旋五個月，署方一直無解釋濕度高的原因，曾派員上門執修至少3次以上，問題始終未有解決，更衍生其它問題。

據曾先生提供的圖片顯示，廁所地面近鏡可見小水點。（受訪者提供）

據曾先生提供的圖片顯示，廁所地面有明顯水漬。（受訪者提供）

房署至少執修3次仍未根治問題 重鋪廚房地磚變空心磚

他說，房署有次派員維修，重鋪廚房地磚，從事建築行業的他再檢查，卻發現廚房有一半地磚變為空心磚，「空心磚即係將來有機會入水，之後就成塊磚隆起，我真係好擔心，特別係有老人家(住)，將來仆倒咁點算？」

10月25日所見，地面有約一半地磚為空心磚。（湯致遠攝）

房署10月21日重新鋪牆身地磚 稱無再發現滲漏

根據房署回覆，工程團隊於8月25日主動移除廚房和廁所低位牆身的瓷磚、地磚及防水層。承建商更額外進行長達8小時的蓄水測試，確認沒有任何滲漏問題後，為單位重做防水層，並於10月21日重新做好牆身及地磚，其後的試水測試亦完全沒有發現任何滲漏情況。

驗樓師稱無法達交付標準 強制搬入物品會發霉

在房署執修後四日，《香港01》記者於10月25日與工程監督霍維德一同檢驗單位，廚房及廁所表面上未見水漬，但以濕度檢測儀量度廁所地面，仍然達92.6%，牆身約45%，是重災區；廚房地面濕度亦達73.2%，牆身約45%。他指，牆身地面一般而言濕度僅為約10%，最高超標約8倍，直言單位無法達到交付標準。

他認為，房署「無心」找出問題根源，廚廁牆身和地面濕度高，反映底下存有大量積水，直指單位尚存滲水隱患，若戶主強行入住，單位內的物品在不久後便會發霉。

宏緻苑至今落成約9個月。（湯致遠攝）

宏緻苑至今落成約9個月。（湯致遠攝）

料涉MIC建築法施工問題 雨天砌「盒仔」無抽乾水份肇禍

霍維德認為，問題與MIC建築法涉及的施工問題有關。MIC建築法即在廠房內預先製造獨立的立體組件，再運送到施工現場進行裝嵌。霍維德估計，樓宇建築時經歷下雨天，每個「盒仔」組件放上另一個裝嵌時，組件表面遭沾濕的地方，無被完全抽乾水份，當工程人員以混凝土封上四邊，會令積水「困在」其中。

他指，傳統樓宇建築是實心樓面，惟MiC「每盒」組件之間需有「中空樓面」，變相雨天施工時，「盒仔」間更易存積水，即使有規定設排水洞，亦未必確保可徹底排水。

曾先生指出，廚房部份瓷磚是空心磚。（湯致遠攝）

須不損害結構前題下 外牆及滲水裂痕高低位鑽孔排水

至於廚房地面在執修後出現超過一半「空心磚」，霍維德指，地磚一般以膠沙鋪貼在地面，但單位的濕度過高，影響膠沙的黏合度，令磚塊無法貼實接觸面，出現「空鼓」情況，而非工程用料出現問題。他續指，房署在外牆施工時塗上油漆，進一步導致水份無法向外釋放，牆身「谷起」的水痕便是證明。

對於如何切底解決瓷磚濕度高的問題，霍維德建議，房署於不損害結構的前題下，於外牆及滲水裂痕的高低位鑽開直徑30毫米的導水孔，讓積水自然流出。

工程監督霍維德表示，圖示牆身谷起的水痕是濕度過高的證明。（湯致遠攝）

房署否認與MiC有關 防水層下地台混凝土表面乾爽

房署回覆《香港01》表示，完全排除建築期雨水積聚於預製組件之間導致滲漏的可能，指現場檢查證實，防水層下的地台混凝土表面乾爽，廚廁與客廳的分隔牆低位亦沒有滲漏跡象。

署方則指，工程團隊接獲報告後隨即到場視察，於廚房及廁所的地磚發現水印。經詳細檢查，廚房的水印是「預留煤氣開口邊的批盪輕微收縮，因而出現細小縫隙導致滲水」；而廁所的水印，則是「浴室去水位接駁配件損壞所致」，已完成修繕。

至於執修後出現的「空心磚」問題，署方表示，承建商跟進檢查後已更換有關的地磚。

霍維德以機械檢查大樓牆身。（湯致遠攝）

作為一個市民，點同一個政府鬥？ 曾先生

收樓約五個月至今，曾生尚未安排裝修，入伙仍遙遙無期。他形容，「一個老人家本身期待可以住新樓，結果係好失望」。

他解釋，擔心房署會以「曾作改動」為由，拒絕跟進單位狀況，「喺其他嘅新聞睇到，房署如果一入嚟，見到你鑽口釘，佢都可以賴嘅，所以我係唔夠膽裝修，入嚟擺低啲嘢都唔敢」。

曾母現居於房署轄下的公屋，曾先生指，早前曾接獲房署的信件，要求曾母於8月搬離公屋，但因宏緻閣單位仍在執修，房署才暫緩搬遷要求。

曾先生的單位以市價近200萬購入，每月供款約8,000元，月付625元管理費，又仍須繳付每月約1,800元的公屋租金，形容承受很大壓力。曾先生在報道出街前，曾向房署要求按霍維德的建議執修不果。他說，只希望房署按專家建議行事，讓其母盡快入住單位，又無奈道：「作為一個市民，點同一個政府鬥？」