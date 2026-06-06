宏緻苑｜裝修公司自爆拆預製廚廁牆　房署上門「目測」3戶仍完整

【綠置居／宏緻苑／九龍灣／預製廚廁／MiC／裝修】房委會近年在居屋項目使用「立體預製浴室及廚房」，近月開始入伙的綠置居宏緻苑再次引來關注。有疑似內地裝修公司早前在小紅書上載影片，顯示有單位廚廁牆身都被拆去。



社交網站則流傳，房署已開始陸續上樓，全面檢查各單位的裝修情況。立法會九龍東議員、觀塘區議員張培剛表示，據了解房屋署周五（5日）到過三戶單位視察，「目測」牆身完整，但有可能是拆除後補回；是否已違規，要等候負責監督出售資助房屋的房屋局獨立審查組（ICU）決定。



房屋局表示，獨立審查組留意到近日網上流傳一段短片，懷疑有宏緻苑業主拆除單位內部分牆身，已聯同房屋署及管理公司人員到宏緻苑視察，暫未發現有單位因拆除結構牆而影響樓宇整體結構安全。



九龍灣綠置居宏緻苑近月新入伙，不少單位正進行裝修。（彭紹殷攝）

九龍灣綠置居宏緻苑近月新入伙，不少單位正進行裝修。（彭紹殷攝）

新入伙的九龍灣宏緻苑使用「立體預製浴室及廚房」，有業主懷疑私下拆去牆身，引來關注。（資料圖片／梁鵬威攝）（資料圖片／梁鵬威攝）

「綠置居2024」推售九龍灣宏緻苑新綠置居2,576伙單位，實用面積介乎193至466平方呎，售價介乎約115萬元至約349萬元。（資料圖片／梁鵬威攝）

宏緻苑採用預製廚廁 樓書列明裝修須符法例

九龍灣宏緻苑是「綠置居2024」的新屋苑，共有2,576伙，當年共接3.6萬份申請，超額認購約13倍。售樓說明書列明，除A座36及37樓4號單位浴室外，所有宏緻苑單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。業主在裝修前應徵詢建築專業人士的意見，以確保符合《建築物條例》的規定。

售樓說明書列明，除A座36及37樓4號單位浴室外，所有宏緻苑單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。（售樓說明書截圖）

有裝修公司早前在小紅書上載影片，展示「宏緻苑3-5人單位全爆」情況，單位正鋪設水電，其中浴室及廚房的牆身都已被拆去。（小紅書影片截圖）

有裝修公司早前在小紅書上載影片，展示「宏緻苑3-5人單位全爆」情況，單位正鋪設水電，其中浴室及廚房的牆身都已被拆去。（小紅書影片截圖）

裝修公司小紅書「自爆」違規 展示可「單位全爆」

屋苑2月開始陸續入伙，據了解絕大部分業主都已收樓。有裝修公司早前在小紅書上載影片，展示「宏緻苑3-5人單位全爆」拆牆情況，單位正鋪設水電，其中浴室及廚房的牆身都已被拆去。周五中午所見，該帳戶已刪除相關影片。

記者周五到宏緻閣詢問附近住戶，對於有單位涉嫌違規拆除禁止拆卸分隔牆，都表示「唔清楚」，但仍然擔心安危。

有裝修公司早前在小紅書上載影片，展示「宏緻苑3-5人單位全爆」情況，單位正鋪設水電，其中浴室及廚房的牆身都已被拆去。（小紅書影片截圖）

有裝修公司早前在小紅書上載影片，展示「宏緻苑3-5人單位全爆」情況，單位正鋪設水電，其中浴室及廚房的牆身都已被拆去。（小紅書影片截圖）

有裝修公司早前在小紅書上載影片，展示「宏緻苑3-5人單位全爆」情況，單位正鋪設水電，其中浴室及廚房的牆身都已被拆去。（小紅書影片截圖）

裝修工人：拆除石屎牆後果嚴重 不應該隨便拆拆除

有在附近工作的裝修工人則表示，一般而言住戶要拆牆基於想改變居住環境格局，方便自己生活；至於安全問題方面，該名工人指「唔擔心，其實好小事啫」。他又認為，拆除磗牆沒有所謂，但拆除石屎牆的話，後果較為嚴重，住戶亦都理應承擔責任。

另一從事裝修行業30年的裝修工人墨先生說：「如果拆咗（主力牆）嘅話，後果就真係大。」他又指，一般而言除非住戶申請，否則裝修工人不會幫住戶拆除主力牆。

九龍東立法會議員、觀塘區議員張培剛。

立法會議員張培剛：政府要思考是否仍用此方法建居屋

立法會九龍東議員、觀塘區議員張培剛表示，相關影片早前已在居民群組流傳，引來不少關注，有指居民見到牆身內有鋼筋仍照拆牆，他形容「有啲離譜」。據他了解，房屋局獨立審查組、房署經理周五已到了其中三個被指已拆去牆身的單位視察，「目測」牆身完整。他估計牆身有可能早前已被拆除，但事件傳出後，業主受輿論壓力，因此補回。至於做法是否已違規，他指仍要等候署方決定。

張培剛又指，現時居屋與舊式居屋間隔相似，唯一不同是改用預製廚廁後牆身不可拆，估計有業主未有留意，同時在網上參考過往設計，又或希望慳錢而在社交平台選擇裝修公司，因此出現今次事件。他又指，同類事件已非首次發生，認為署方除了加強宣傳，讓業主了解裝修規定，亦要思考是否仍用此方法興建居屋。

房屋局獨立審查組人員日前到宏緻苑疑拆牆單位調查，局方只稱暫未發現有單位因拆除結構牆而影響樓宇整體結構安全，無否認有業主拆牆。（張培剛提供圖片）

房屋局獨立審查組人員日前到宏緻苑疑拆牆單位調查，局方只稱暫未發現有單位因拆除結構牆而影響樓宇整體結構安全，無否認有業主拆牆。（張培剛提供圖片）

房屋局獨立審查組人員日前到宏緻苑疑拆牆單位調查，局方只稱暫未發現有單位因拆除結構牆而影響樓宇整體結構安全，無否認有業主拆牆。（張培剛提供圖片）

房屋局：暫未發現有單位因拆結構牆而影響樓宇整體結構安全

房屋局表示，獨立審查組（簡稱ICU）留意到近日網上流傳一段短片，指懷疑有宏緻苑業主拆除單位內部分牆身；審查組高度關注事件，隨即聯同房屋署及管理公司人員到宏緻苑視察，暫未發現有單位因拆除結構牆而影響樓宇整體結構安全。該局表示，會繼續全力調查事件，如證實有人違反《建築物條例》及相關條例，會要求業主將單位恢復原狀及將資料交予相關部門檢控。

房屋局表示，房屋委員會資助出售單位的業主在未事先諮詢建築專業人士的情況下改動、變更或拆除單位內的間隔牆，包括廚房及廁所牆身，有可能違反《建築物條例》及／或消防安全相關法例，以及大廈公契的規定，這原則一向適用於不同期數的房委會資助出售單位。

局方又指，包括宏緻苑內的房委會資助出售單位，其「售樓說明書」內的「裝修須知」列明在進行有關裝修工程時，應遵守《建築物條例》及相關規例的規定和監管制度；宏緻苑的「裝修指引」亦有提供單位的基本資料，旨在協助業主籌劃裝修工程，並提醒業主需要維持單位整體結構的完整。

房屋署。（資料圖片）

如發現違規拆卸 交由獨立審查組跟進及派員到現場視察

局方手表示，宏緻苑屋苑管理處如在日常巡邏時發現有單位改動室內間隔牆，或接獲相關舉報，會聯絡有關業主了解情況。如懷疑涉及業主在未事先諮詢建築專業人士的情況下改動、變更或拆除單位內的間隔牆（包括廚房及廁所牆身），有可能違反《建築物條例》及／或消防安全相關法例。有關個案會轉交房屋局獨立審查組跟進。

當收到對懷疑違例建築工程的舉報，獨立審查組會派員到現場視察及按《建築物條例》處理該舉報。如發現該建築工程是現行執法政策下「須予以取締類別」的違例建築工程，獨立審查組會按《建築物條例》向有關業主／佔用人採取執法行動，並會緊密與屋苑管理處溝通，跟進及處理懷疑違例建築工程的舉報，包括發出法定命令及就未有遵從命令的個案提出檢控。