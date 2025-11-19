綠置居2024｜九龍灣宏緻苑樓王$349萬不包海景　採用預製廚房廁所

【綠置居／宏緻苑／綠表／九龍灣】新一期「綠置居」下周三（26日）起開始揀樓程序。今期推售的新屋苑是九龍灣宏緻苑，共有2,576個單位，實用面積介乎193至466平方呎。售樓說明書及價單今日（19日）出爐，「樓王」是位於A座38樓的兩房單位，面積達459平方呎，售349萬元，呎價達7,608元。單位雖然向南望維港方向，惟啟德跑道區有多個新盤，料僅能望到港島山景。



另外，售樓說明書列明，除A座36及37樓4號單位浴室外，所有宏緻苑單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。



「綠置居2024」推售九龍灣宏緻苑新綠置居2,576伙單位，實用面積介乎193至466平方呎，售價介乎約115萬元至約349萬元。（資料圖片／梁鵬威攝）

宏緻苑25%單位屬大單位 售價介乎115萬至349萬

「綠置居2024」推售位於九龍灣宏緻苑新綠置居單位，房委會共接3.6萬份申請，包括1.2萬份新申請，超額認購約13倍。宏緻苑共有2,576伙，實用面積介乎193至466平方呎，其中超過25%的單位為450至466平方呎的大單位。

按照以負擔能力為基礎的定價政策，今期推售的綠置居單位定於評定市值折減40%，即以六折出售。宏緻苑單位的售價介乎約115萬元至約349萬元，平均售價大約為247萬元。

「綠置居2024」推售九龍灣宏緻苑新綠置居2,576伙單位，實用面積介乎193至466平方呎，售價介乎約115萬元至約349萬元。（資料圖片／夏家朗攝）

「樓王」位於A座38樓18室，面積達459呎；售349萬，呎價達7,608元。（售樓說明書截圖）

「樓王」向西南為兩房單位 仍屬「開門見廁」格局

售樓說明書及價單今日（19日）出爐，「樓王」位於A座38樓18室，面積459平方呎，市價六折售349萬元，呎價達7,608元。單位共有兩房，採用近年常見的「開門見廁」格局；座向西南，面向維港，惟九龍東一帶商廈林立，加上跑道區樓盤相繼落成，故料僅能望到港島部分山景。

售樓說明書列明，除A座36及37樓4號單位浴室外，所有宏緻苑單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。（售樓說明書截圖）

採用「立體預製浴室及廚房」 到彩虹站或啟德站需步行約10分鐘

值得一提的是，售樓說明書列明，除A座36及37樓4號單位浴室外，所有宏緻苑單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。業主在裝修前應徵詢建築專業人士的意見，以確保符合《建築物條例》的規定。

交通及周邊配套方面，按照Google Map估算，由宏緻苑步行到彩虹站或者啟德站，大約步程在10分鐘左右，屋苑周邊的宏照道及觀塘道都有巴士站前往各區。屋苑設有1.6萬呎的商舖，毗鄰的麗晶花園亦有一個屋邨商場，遠一點到啟德區更有崇光百貨、AIRSIDE商場，有齊生活所需。