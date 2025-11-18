綠置居2024九龍灣宏緻苑11.26起揀樓　市值6折定價　售樓書明日出

香港房屋委員會今日（18日）宣布，11月26日起開始「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2024」（「綠置居2024」）的選樓程序。房委會將根據申請者的資格類別以優先順序逐批發送邀請，合資格的申請者可於指定時間前往觀塘房委會綠置居銷售小組辦事處選購單位。



房委會指，按照以負擔能力為基礎的定價政策，「綠置居2024」推售的綠置居單位定於評定市值折減40%，即以六折出售。宏緻苑單位的售價介乎約115萬元至約349萬元，平均售價大約為247萬元。



香港房屋委員會今日（18日）宣布，11月26日起開始「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2024」（「綠置居2024」）的選樓程序。（資料圖片）

房委會表示，「綠置居2024」將推售位於九龍灣宏緻苑的2,576個新綠置居單位，實用面積範圍約17.9平方米至43.3平方米（約193平方呎至466平方呎），其中超過25%的單位為大單位，面積約41.8至43.3平方米（約450平方呎至466平方呎）。此外，亦將推出約270個重售綠置居單位及約350個租者置其屋計劃（租置計劃）的回收單位。

從11月19日起，房委會將在綠置居售樓處提供售樓說明書及價單，供公眾索取，並會上載到房委會及房屋署的指定網站。綠置居售樓處及指定網站將展示新建設項目的模型、綠置居標準單位的室內間隔模型、虛擬短片及室內虛擬實境導覽，以便公眾了解各項目的詳情。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（資料圖片/梁鵬威攝）

在選樓期間，房委會將提供所有租置計劃回收單位的室內短片，以便買家更好地選擇適合的單位。房委會表示，將盡力協調相關持份者，協助買家視察「綠置居2024」下出售的租置計劃回收單位。

房委會又說，一直致力於改善住房階梯，透過推出多項資助出售單位計劃，協助經濟能力較佳的公屋租戶置業，實現向上流動的目標。他們鼓勵有能力的公屋住戶把握此次機會，早日實現置業夢想。