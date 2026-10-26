電費｜港燈燃料調整費11月每度下調4.2仙　中電加1.2仙連升8個月

中東戰事導致國際燃油價格上揚，港燈今日（26日）公布，11月燃料調整費為每度電55.1仙，即較10月下調4.2仙。連同基本電費，11月份平均淨電費為每度電183仙，較10月份減少2.2%；中電公布，11月燃料調整費為每度電47.4仙，較10月升1.2仙。連同基本電費，平均淨電費為每度電148.6仙，較10月份升0.77%。



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港燈指，由於燃料調整費按月調整機制存在的「遞延效應」，11月燃料調整費主要反映今年7月至9月期間的燃料成本。發言人又表示，國際油價及天然氣價格仍然波動，未來燃料調整費的水平將取決於國際燃料價格走勢。港燈會繼續密切監察國際能源市場動向，透過審慎採購策略，在全力保障燃料供應穩定及符合排放上限的同時，盡量減低燃料價格波動對客戶的影響。

中電網頁指，燃料調整費會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。天然氣每度電燃料費調整較原預測的33.1仙多7.1仙；以煤為燃料的每度電燃料費調整則較原預測的4.3仙增0.8仙；燃油則較原預測的0.6仙增0.1仙。