紅磡海濱｜最新建議臨海用地棄建住宅　地標大樓懸空觀景台曝光

發展局去年建議將紅磡站周邊及海濱用地打造成海濱新地標。當局今日（26日）向立法會提交修訂方案，建議取消在前紅磡鐵路貨運碼頭附近的臨海用地興建四幢住宅大廈，改作公眾休憩用地。

另外，原定位於前國際郵件中心用地的另一幢住宅大廈，高度將會增加近一倍，並改為商住兩用大樓，與旁邊的地標大樓相連，相連部份將作為觀景平台，設玻璃步道、懸空觀景台。



發展局建議在紅磡前國際郵件中心用地興建一幢高約236米的商住兩用大樓，連接旁邊另一幢商住大樓，並利用連接空間作觀景平台。觀景平台邊緣為玻璃步道，並會向外延伸為懸空觀景台。（立法會文件截圖）

發展局建議在紅磡前國際郵件中心用地興建一幢高約236米的商住兩用大樓，連接旁邊另一幢商住大樓，並利用連接空間作觀景平台。觀景平台邊緣為玻璃步道，並會向外延伸為懸空觀景台。（立法會文件截圖）

發展局最新建議將紅磡站及海濱發展項目的總樓面面積，由原先方案增加約3%至206,500平方米。其中住宅用途佔約62%，即129,400平方米；商業及遊艇會用途則分別佔33%及5%。因應市場對商業樓面規模的意見，以及將其中一幢住宅大樓加高，新建議調高了住宅比例。

住宅大廈增高改商住 連接地標建築 連接空間設玻璃步道

當局原建議在前國際郵件中心用地興建一幢高約230米，即50多層的商住兩用大樓作為地標，旁邊將建一幢高約90至105米高的住宅大廈。在最新建議中，兩幢大廈分別增高至236米及184米，後者亦將改為商住兩用大樓。當局指，有需要在地標建築物旁興建較高樓宇，以便在兩者之間建立實際連接，在建築效果和審美角度而言也更為理想。

當局又指，兩幢建築物之間的連接空間可用作露天休憩或活動空間，可飽覽維港景致，並作為觀景平台。文件中的模擬圖則顯示，觀景平台邊緣為玻璃步道，並會向外延伸為懸空觀景台。當局指，為確保最終落成的建築物能達到或超越政府的概念計劃，將於分區計劃大綱圖中，規定日後發展商須向城規會提交擬議發展藍圖，供城規會審核把關。

前紅磡鐵路貨運碼頭附近的臨海用地，原定會興建四幢住宅大廈（紅圈示）。（立法會文件截圖）

前紅磡鐵路貨運碼頭附近的臨海用地，原定會興建四幢住宅大廈，最新建議闢設為公眾休憩用地。（立法會文件截圖）

前貨運碼頭臨海用地不再建住宅 改闢休憩用地

至於前紅磡鐵路貨運碼頭附近的臨海用地，原定會興建四幢住宅大廈，當局最新建議闢設為公眾休憩用地，並提供合適通道連接遊艇停泊及碼頭等登岸設施。當局解釋，是為了回應公眾意見，不宜在臨海黃金位置進行過於密集的住宅大樓發展。

相關住宅樓面面積，將重置於改建後的紅磡站公共運輸交匯處上蓋兩幢建築物，容許作住宅、商業及酒店／宿舍的混合用途發展。

當局建議在前紅隧收費廣場的南行巴士站上，構建平台及上蓋大樓。上蓋大樓將容許作住宅、商業及酒店／宿舍的混合用途發展。（立法會文件截圖）

當局建議在前紅隧收費廣場的南行巴士站上，構建平台及上蓋大樓。上蓋大樓將容許作住宅、商業及酒店／宿舍的混合用途發展。（立法會文件截圖）

紅隧南行過海巴士站將改為有蓋，並增設配備空調的候車室。（立法會文件截圖）

紅隧南行過海巴士站增設空調候車室

水域規劃方面，紅磡遊艇停泊設施將廣泛採用浮式防波堤，以減少對紅隧及過海鐵路隧道等現有基建的影響。為提升內陸往來海濱的暢達度，連接紅磡至尖東的兩條分別闊7米及7.3米的現有行人天橋，可供行人使用的闊度將會增加一倍。當局並建議沿紅磡繞道現有樁帽，加建長約180米的海濱步道，加強尖沙咀來往紅磡的地面連接。

至於紅磡站附近的運輸設施，目前位於紅磡站旁的巴士總站，將遷往現有紅隧南行過海巴士站上一層。屆時候車設施將會優化，包括於地面層增設配備空調的候車室。

發展局計劃加強紅磡區內及與尖東的行人通道連接。（立法會文件截圖）

紅磡站多層停車場會進行外牆優化工程。（資料圖片／王譯揚攝）

政府擬將紅館外牆及廣場美化。（資料圖片／夏家朗攝）

紅館外牆及廣場將美化

至於私家車泊車位，現有鄰近紅磡站多層停車場內800個泊車位將保留，而停車場大廈亦會進行外牆優化工程，包括研究於其中一面外牆加裝LED屏幕。紅館附近目前設有8個旅遊巴泊車位，當局建議增設7個泊車位，亦將於前紅磡鐵路貨運碼頭附近，即未來的公眾休憩用地，提供可容納9部旅遊巴士的上落客區。

政府又擬將紅館外牆及廣場美化，使紅館與周邊環境更為協調。當局指，可考慮的措施包括於倒金字塔形外牆加裝投影設施及LED橫幅、更換廣場地磚及燈柱、增加洗手間數目，以及翻新通往港鐵紅磡站的樓梯。

維持2029年交付土地目標

當局又指，政府目前仍就有關項目的推展模式進行討論，惟無論最終採取何種推展模式，2029年交付土地進行發展的目標維持不變。