片區開發紅磡項目意屬港鐵？政府稱言之尚早　但港鐵參與效率更高

發展局向立法會提交文件，建議發展港鐵紅磡站及周邊用地，並將附近海濱發展新地標，涉及共24公頃的水體及土地，當局傾向採用類似「片區開發」的模式，一次過批出全部土地。



有關土地用途研究由港鐵進行，而擬發展用地的地底亦有不少港鐵設施，是否代表今次項目會由港鐵進行？當局發言人指，由港鐵牽頭與其他發展商一同發展是方案之一，但強調言之過早，惟又承認項目有港鐵參與會令效率更高。



發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（立法會文件截圖）

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，以及在海濱發展新地標，興建遊艇泊位及娛樂設施等。（立法會文件截圖）

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，包括將現有的紅隧過海巴士站、紅磡站公共運輸交滙處等改建成有蓋設施，預計2037年前完工。（立法會文件截圖）

發展局向立法會提交文件，建議發展港鐵紅磡站及周邊用地，當中包括前紅磡鐵路貨運碼頭、前國際郵件中心用地，連同水體，合共發展面積24公頃。擬議發展用地的地底有大量鐵路設施，包括列車停放處、東䥫過海隧道結構，不同水、電、煤管道。

傾向採用類似「片區開發」模式一次過批出全部土地

政府在文件中，未有透露項目落實模式，但發言人表示，當局傾向採用類似「片區開發」的模式，一次過批出全部土地。

發展局計劃改建紅磡站及紅館一帶，包括將現有的紅隧過海巴士站、紅磡站公共運輸交滙處等改建成有蓋設施，預計2037年前完工。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵牽頭聯同其他發展伙伴進行發展是方案之一

被問到項目會否直接將項目交予港鐵，港鐵又是否有足夠資金，發言人表示，現時仍未有最終決定，形容是「言之尚早」。不過，發言人承認，由港鐵牽頭並聯同其他發展伙伴進行發展，是方案之一。

發展局稱相關用地「睇到」與「睇唔到」地方都有不少鐵路設施

發言人解釋，用地「睇到」、「睇唔到」的地方，都有不少港鐵鐵路設施，強調當局需要確保鐵路服務不受工程阻礙，故此由熟悉用地的港鐵入場，的確有一定優勢，「上面咩位可以打樁，咩位唔可以打樁，佢（港鐵）係好熟悉嘅……佢地入場呢，會令到項目推展個效率比其他方案優勝」。

大部份擬議用地業權屬九廣鐵路 由政府全資擁有 沒收地困難

另外，發言人透露，大部分擬議發展用地的業權，屬於九廣鐵路，而九鐵由政府全資擁有，因此預期收回有關土地不會面對任何困難。