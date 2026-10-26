新皇崗口岸將迎萬聖節及啟德演唱會夾擊　政府續以跨部門協作應對

新皇崗口岸在本月12日開通後，連續兩個周末也出現「塞爆」情況。接下來的周末是萬聖節，啟德主場館亦繼續有演唱會，新皇崗口岸預料將繼續迎來人流及車流高峰。政府發言人今日（26日）回覆傳媒查詢時指，政府會沿用跨部門協作機制，提前部署口岸通關及交通管理工作。



就日前新皇崗口岸塞車情況，有業界人士指，塞車與「跨境白牌車」過多有關。政府發言人也特別提到，當局一直十分關注利用汽車作非法出租或取酬載客的情況，會繼續加強執法工作。



萬聖節前一周，蘭桂坊已水洩不通，場面墟冚。（資料圖片／梁偉權攝）

多名網民發帖指，往皇崗口岸路段上周六晚大塞車。（alexhi.360／Threads）

多名網民發帖指，往皇崗口岸路段上周六晚大塞車。（alexhi.360／Threads）

政府發言人指，在港深之間的陸路口岸中，現時只有皇崗口岸提供全日24小時旅客和客運車輛通關服務；持有其他陸路管制站（深圳灣、文錦渡、沙頭角及香園圍）許可證的跨境私家車，可於每日午夜12時至上午6時30分使用皇崗口岸。因此，午夜12時後經皇崗口岸過境的跨境車輛會有所增加。

為應對接下來這個周末的萬聖節、及加拿大歌手The Weeknd演唱會預計帶來的跨境車流及人流高峰，政府會沿用跨部門協作機制，提前部署口岸通關及交通管理工作：

- 皇崗口岸的跨部門前方指揮站會持續運作，實時密切監察人流及車流，並在過關高峰來臨前，提早開放所有車輛檢查車道、自助通道及人工櫃枱。同時會調派額外警力及工作人員於L1及L1M層協助疏導，確保車輛及隨車旅客通關高效暢順。



- 警方會進一步加強口岸一帶的道路交通管制及管理，按車流情況適時啟動應變計劃及開放車輛緩衝區，有效分流跨境巴士、私家車及的士，加快各類車輛流轉。



- 運輸及物流局和運輸署會繼續與各公共交通營辦商緊密協調，督導營辦商預留充足車輛及人手，按客流靈活加密班次。



- 保安局會繼續透過「口岸通」平台公布最新輪候時間，相關部門亦會透過社交平台發布口岸最新資訊，便利市民及旅客提早規劃行程，選擇「錯峰出行」或在參與夜間節慶活動後留港住宿，以避開過關或車流高峰，令旅程更舒適盡興。



至於各陸路口岸的整體通關安排，政府會繼續與深方相關部門保持緊密溝通和聯繫，密切留意跨境人流車流的實際情況及需要，適時檢討及商討相應措施，確保旅客和車輛通關暢順有序。

政府提醒提供非法服務的車輛的保險可能會失效

發言人又提到，政府一直十分關注利用汽車作非法出租或取酬載客的情況，警務處一直透過不同渠道收集情報，採取針對性的執法行動，打擊利用跨境私家車提供非法出租或取酬載客服務的罪行，如有市民提供資料舉報，警務處會嚴肅跟進和調查；若跨境私家車被用作非法出租或載客取酬，運輸署亦會以違反「封閉道路通行許可證」的條件為由，撤銷涉事車輛的通行許可證。

發言人說，政府會繼續加強執法工作，在各區打擊非法出租或取酬載客，並會加強宣傳相關罰則，提醒司機勿以身試法，並提醒乘客使用非法出租汽車服務有風險，倘發生交通事故，涉事車輛的第三者責任保險或失效。