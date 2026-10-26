皇崗口岸塞車｜政黨倡增上落客區避免人等車　設排隊區避車龍倒灌

新皇崗口岸連續兩個周末「塞爆」， 民建聯表示關注，指皇崗口岸的擠塞與「人車過關速度不對等」、新的皇崗口岸港方大樓上落客區通道過窄、非法載客的「跨境白牌車」湧現等有關。



民建聯指，香港年底前將有多項大型活動及節慶，促請政府須盡快檢視並作改善，包括研究優化口岸空間規劃，增加增設臨時上落客區，避免大量「人等車」，同時善用「舊皇崗」/落馬洲口岸空置路段作為臨時排隊區，避免車龍倒灌。



新皇崗口岸啟用後首個周日（10月18日），過關閘口大排長龍。（資料圖片/歐陽德浩攝）

10月24日凌晨，旺角的通宵旅遊巴有多人排隊。（資料圖片/陳永武攝）

多名網民發帖，指10月24日凌晨往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

剛過去的周末啟德主場館有大型演唱會，各區亦有萬聖節活動，深夜出現跨境人潮與車流聚集皇崗口岸的擠塞狀況。民建聯今表示關注，並指本港年底前將有多項大型活動及節慶，促請政府須盡快檢視並解決跨境口岸的瓶頸問題。

立法會交通事務委員會主席、民建聯副主席陳恒鑌認為，皇崗口岸擠塞因「人車過關速度不對等」，旅客過關速度遠較車輛快，大量旅客「人等車」；車輛過關後，又因口岸上落客區空間有限，司機難在短時間內接載乘客。

陳恒鑌促請政府在舉行大型活動時期，設立預警機制，就皇崗口岸可能出現非常繁忙的情況盡快作出警示，提醒旅客及駕駛者避免在高峰時期使用該口岸，並同時應研究優化口岸空間規劃，增加增設臨時上落客區，防止亂象再現。

立法會交通事務委員會主席、民建聯副主席陳恒鑌。（資料圖片/林彥汛攝）

立法會議員、北區區議員姚銘指，造成嚴重堵塞主因包括新皇崗口岸港方大樓上落客區通道過窄，形成「八線縮減至一線」的瓶頸，導致車流嚴重回堵，倒灌至新田公路；深夜也有大量涉嫌非法載客的「跨境白牌車」湧現；以至直通巴專用通道遭私家車及的士違規佔用，跨境巴無法駁入。

姚銘認為，由於新口岸塞車是因新田公路缺乏緩衝，建議政府應靈活變通，例如借用舊皇崗/落馬洲口岸的空置路段作為臨時排隊區，讓等候過關的車流先引進舊口岸的大後方排隊，不會任由車龍倒灌、癱瘓外面的新田公路，相信屬短期內最快釋放塞車空間的方法。

立法會議員、北區區議員姚銘。（林遠航攝）

旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。（梁偉權攝）

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未來數月「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、多場啟德跨年演唱會及倒數活動等會舉行，港區全國人大代表召集人、立法會政制事務委員會主席、民建聯副主席陳勇建議，政府即日起於每個周末延長深圳灣口岸及蓮塘口岸的服務時間至凌晨2時，以分流深夜高峰期前往新皇崗口岸的跨境車流，並在大型活動期間的特定時段，於新田公路劃設「巴士專用線」，並派駐交通警員嚴格執法，防止私家車佔道。