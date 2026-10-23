鄉議局百年　夏寶龍冀團結力量助政府　李家超盼凝聚鄉親支持北都

鄉議局今日（23日）在灣仔會展舉行一百周年慶祝晚宴。港澳辦主任夏寶龍發賀信指，鄉議局堅定擁護一國兩制方針和基本法，期望新界團結力量，協助行政長官和政府「拼經濟、謀發展」，為促進香港由亂到治，走向由治及興，推動一國兩制行穏致遠，貢獻更大力量。



行政長官李家超在致辭時，肯定鄉議局為新界和香港繁榮穏定的積極貢獻。他又期望鄉議局在北都發展中可發揮作用，繼續做好政策解說及民意溝通橋樑，協助政府與鄉村溝通，以及團結鄉親、凝聚社區，全力支持北都發展。



港澳辦主任夏寶龍。（港澳辦）

夏寶龍冀鄉議局為推動一國兩制行穏致遠 貢獻更大力量

鄉議局主席劉業強在晚宴上宣讀夏寶龍賀信，指鄉議局一直紥根新界，高舉愛國、愛港、愛鄉精神旗幟，堅定擁護一國兩制方針和基本法，全力支持香港回歸祖國，以及支持政府依法施政，充分發揮聯繫鄉郊居民的橋樑紐帶作用，促進鄉郊發展，維護社群和諧。夏寶龍在信中又提到，期望新界團結力量，協助行政長官和政府拼經濟、謀發展、促改革、惠民生，為促進香港由亂到治，走向由治及興，推動一國兩制行穏致遠，貢獻更大力量。

行政長官李家超。（資料圖片）

李家超讚揚鄉議局為新界及香港繁榮作積極貢獻

李家超表示，鄉議局自創立以來，秉持愛國、愛港、愛鄉宗旨，廣結鄉親、服務社會，擔當政府及新界居民間的重要橋樑，展現對國家、香港的深厚情誼。他肯定，心繫國家和香港的精神，以及為新界和香港繁榮穏定的積極貢獻。他指，鄉議局未來見證北都進入收成期，又稱「一五規劃」提出加快建設北都，建設成為融入國家發展大局的主平台，及發展新質生產力的引擎。

李家超稱，政府在北都規劃推進及落實各階段，會與鄉議局保持緊密溝通。他又期望鄉議局在北都發展中可發揮三方面作用。第一是，繼續做好政策解說及民意溝通橋樑，協助政府與鄉村溝通；繼續推動城鄉共融，傳承鄉村文化傳統文化，讓發展與保育並行；繼續團結鄉親凝聚社區，全力支持北都發展。

他相信，鄉議局會與政府同心協力，將北都這重大機遇，轉化成新界居民，以至全港市民實實在在的幸福感和獲得感，為建設更繁華、更宜居的香港作出貢獻。他續稱，百年是里程碑，更是新起點。

鄉議局主席劉業強。（梁鵬威攝）

劉業強指，鄉議局一直擔當超級連繫人角色，既是特區政府施政的後盾，也是城鄉之間溝通橋樑。他相信，展望下一個百年，新界正面臨前所未有的機遇，隨著北部都會區的落實，新界將由昔日的香港邊陲，轉化為未來的市中心，不僅是新界發展的黃金期，更是香港融入國家發展大局、對接粵港澳大灣區建設的重中之重。

他稱，作為鄉議局主席，承諾會繼續帶領二十七鄉鄉事委員會和廣大鄉民，抓緊時代機遇，積極配合政府施政，以創新的思維，協助解決土地房屋問題。