李家超晤生態環境部長： 探索跨境碳交易　打造綠色國際合作樞紐

行政長官李家超今日（10月26日）在禮賓府與國家生態環境部部長黃潤秋會面，就深化綠色合作交流意見。李家超表示，香港在「一國兩制」下擁有內聯外通的獨特優勢，會發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，積極建設成為綠色國際合作樞紐。



一帶一路綠色創新大會首度在港舉行 黃潤秋主禮

李家超在會面中歡迎黃潤秋率團到港，為「一帶一路」綠色創新大會2026主禮。他感謝國家對香港作為國際交流平台的支持，選址香港舉辦境外首次大會。他表示，特區政府透過與生態環境部設立的「一帶一路」綠色發展合作平台，以及環境保護署成立的「一帶一路」可持續綠色發展培訓中心，建立國際環保人才庫，促進沿線技術交流合作，推動「一帶一路」綠色高質量發展。

行政長官李家超（右）在禮賓府與生態環境部部長黃潤秋（左）會面。（政府新聞處）

《香港第一個五年規劃》訂立了四個與環境保護相關的約束性指標，李家超說，特區政府重視綠色和可持續發展，正透過發展零碳能源及氫能、加強減廢回收等，建設香港成為綠色宜居城市，持續邁向碳中和。香港亦會繼續推進綠色轉型、綠色創新，發揮綠色和可持續金融樞紐地位，積極探索跨境碳交易，助力國家建設更具國際影響力的碳市場。

今日（26日）環境及生態局與國家生態環境部將首次在香港聯合舉辦「一帶一路」綠色創新大會，行政長官李家超在大會上致辭。（林曉儀攝）

李家超：積極提升在大灣區綠色產業鏈角色

李家超又指出，粵港澳大灣區是國家高質量發展的重要引擎，香港積極提升在大灣區綠色產業鏈的角色，會進一步加強資源循環協作，共建無廢灣區，實現香港與內地優勢互補、互惠共贏。

環境及生態局局長謝展寰亦有出席今次會面。