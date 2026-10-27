顧客買氣炸鍋後即收電騙　百老滙譴責不法份子　未解資料外洩原因

有市民近日在社交平台發文，指日前在連鎖電器零售商「百老滙」購買一部氣炸鍋，送貨後不足一小時，其丈夫即接獲自稱百老滙職員的女子來電，聲稱產品有問題需要回收並要求核實個人資料安排退款。事主質疑購買商品不足24小時，個人及購物資料即被外洩，懷疑與送貨流程有關。



對此，百老滙在網上回應致歉，並強烈譴責不法分子冒充其職員，指懷疑有人透過非法途徑取得部份客戶過往購物記進行詐騙。



百老滙譴責不法份子冒充百老滙職員致電客戶。（百老匯網頁）

由購買到收詐騙電話 不足24小時發生

事主周一（26日）在社交平台發文，指在百老滙購買氣炸鍋並安排送貨，原定送貨時間為下午，惟送貨員提早於翌日早上9時30分將貨品送達。惟送貨後僅一小時，事主丈夫即接到一名帶有內地口音女子的來電。

對方自稱是百老滙職員，指他們購買的氣炸鍋存在問題，需要回收，並要求事主核實個人資料以安排回收及退款。事主丈夫認為事有可疑，因此未有理會，並隨即致電百老滙求證，獲證實並無回收一事。

事主對資料外洩感到極度不滿及疑慮，指出由購買至收到詐騙電話「24個鐘都唔夠」，更質疑騙徒精準掌握貨品已經送達的時間才發動來電。「極度懷疑係送貨嘅人攬鬼……電騙嘅人係知道已經送左貨先至打嚟」。

百老滙：疑經非法途徑取得部份客戶購物記錄詐騙

事件引發網民熱議後，百老滙官方社交平台帳號在該帖文下留言回應，表示對事主及其家人受到的滋擾及不便深表抱歉，並證實近日得悉有不法分子冒充百老滙職員致電客戶，懷疑利用透過非法途徑取得的部分客戶過往購物記錄進行詐騙。百老滙又表示，強烈譴責不法分子盜用公司名義滋擾客戶並意圖騙取金錢，強調已密切關注有關情況。

不過，事主對於百老滙的回應並不滿意，並留言指：「我唔需要你地譴責，麻煩你地解釋一下點解有咁嘅事發生，同埋點防止再發生，而家好明顯係你地資料外洩」， 要求公司給出合理的解釋及改善方案。

百老滙表示，近日得悉有不法分子冒充百老滙職員致電客戶，懷疑利用透過非法途徑取得的部分客戶過往購物記錄進行詐騙。（Threads截圖）

此外，事主亦透露其丈夫曾嘗試就事件向警方報案。事主指丈夫於中午時段透過電子報案系統報案，惟等逾大半天仍未獲警方聯絡；至下班後再致電報案，警方卻表示不予受理，並建議他直接前往警署或繼續透過網上系統報案。

私隱專員公署周一表示，本月分別接獲香港航空有限公司、友和香港有限公司、及百老滙攝影器材有限公司的資料外洩事故通報，至少有1600名客人受影響。截至周一，公署就三宗事件共接獲23宗投訴。