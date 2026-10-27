友和門市買風筒後收電騙　另有「客服」報稱回收產品誘開可疑連結

香港航空有限公司、友和香港有限公司、及百老滙攝影器材有限公司本月內出現資料外洩事故，至少有1600名客人受影響。截至周一（26日），私隱專員公署就三宗事件共接獲23宗投訴。



有市民近日於社交平台Threads發文，指於網購平台「友和YOHO」購物後，隨即接獲詐騙電話。騙徒掌握的資料極為精準，不僅能準確核對顧客的姓名、送貨地址及購買物品種類，更以「貨品損壞」、「物件遺失」等理由聲稱提供賠償，誘使市民核對個人資料及提供銀行戶口資料。



友和YOHO。（資料圖片／廖雁雄攝）

友和門市買風筒 第二日收到「物流部」來電

有市民在網上發文表示，10月7日於友和門市購買風筒後，翌日中午即收到自稱「友和物流部」的來電。騙徒在電話中聲稱，送貨途中「壓扁咗個插頭」，公司需要安排賠償並要求核對資料及提供退款帳戶。

事主稱，因在門市即場購買現貨，根本無需物流送貨，因而即時識破騙局。事主認為，騙徒竟能即日掌握其購物紀錄，「點解騙徒可以咁快、咁精準攞到我琴日買嘢嘅資料？！」，形容事件「令人細思極恐」。

有市民於「友和YOHO」購買電器翌日即接獲詐騙電話。（Threads 截圖）

亦有市民發文表示，在上班期間接獲自稱「友和客服」電話，對方能精確說出其姓氏、住址地區、購買時間、電器種類及精確至零頭的金額。

騙徒以「產品接獲投訴恐有短路風險」為由，聲稱可「全數退款並上門回收」，隨後提供帶有「藍剔」的假冒「銀聯客服」WhatsApp連結，引導事主點擊進入假客服頁面，並要求輸入全名及訂單號碼，事主其後在上網搜尋方發現為新型騙局，指「雖然冇入我真名 但click咗入條link（打開連結）唔知有冇事」。

有市民接獲自稱「友和客服」電話，對方提供帶有「藍剔」的假冒「銀聯客服」WhatsApp連結，引導事主點擊進入假客服頁面並要求輸入全名及訂單號碼，事主其後在上網搜尋方發現為新型騙局。（Threads 截圖）

月初亦有另一類似個案，有市民於友和網購耳機後，當日下午即收到自稱順豐職員的電話，聲稱包裹遺失並可安排保險賠償，過程中同樣能準確講出事主姓名、地址及購買的商品。事主指當時已發現遇電騙，隨後嘗試聯絡友和客服反映資料遭到外洩，惟門市電話及線上客服均未能接通真人，最終需以電子郵件提出報警，才獲對方即時安排退款及處理。

有市民10月初於友和網購耳機後，當日下午即收到詐騙電話，隨後嘗試聯絡友和客服反映資料遭到外洩，惟門市電話及線上客服均未能接通真人，最終需以電子郵件提出報警，才獲對方即時安排退款及處理。（Threads 截圖）

友和YOHO月初留言回應：嚴肅跟進 已聯絡警方

「友和YOHO」本月初在相關帖文中回應，強調公司高度重視事件，定會嚴肅跟進並已聯絡警方處理。友和同時發出防範假冒網購平台電話詐騙的提示，提醒市民切勿向來歷不明人士提供個人資料、密碼、信用卡或銀行帳戶資料，亦切勿點擊不明連結或填寫可疑表格。

「友和YOHO」回應強調公司高度重視事件，定會嚴肅跟進並已聯絡警方處理。（Threads截圖）

質疑是公司系統有問題 或是有「內鬼」賣乘客資料

除網購平台外，亦有市民反映在香港航空預辦登機一小時後，接獲詐騙電話，對方能清楚講出其班機編號及目的地，並以颱風航班取消為由，聲稱可以全額退款。事主質疑「香港航空究竟係個System（系統）有問題？定係有內鬼賣乘客啲資料俾KK詐騙園」，並要求航空公司交代清楚事件。