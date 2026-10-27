旅發局與CoinDesk建策略夥伴關係　未來3年Consensus峰會落戶香港

香港旅遊發展局今日（27日）與全球數字資產經濟媒體及數據平台CoinDesk簽署諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係，並落實將於2027年至2029年連續三年在香港舉辦CoinDesk旗下全球人工智能、區塊鏈及數字資產業界大型峰會Consensus，其中Consensus香港大會2027將率先於明年2月1日至3日在香港會議展覽中心舉行。旅發局預計活動將吸引更多高增值會展旅客訪港，為香港帶來旅客消費及商業合作機遇。



香港旅遊發展局今（27 日）與全球數字資產經濟媒體及數據平台CoinDesk簽署諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係。（旅發局提供）

香港旅遊發展局今日（27日）與全球數字資產經濟媒體及數據平台CoinDesk簽署諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係。（旅發局提供）

旅發局與CoinDesk簽諒解備忘錄 將連續五年舉辦峰會Consensus

香港旅遊發展局今（27 日）與全球數字資產經濟媒體、活動、指數及數據平台CoinDesk 簽署諒解備忘錄，正式建立策略夥伴關係。雙方又簽署為期三年的策略夥伴協議，繼2025年和2026年連續兩年在香港舉辦CoinDesk旗下全球人工智能、區塊鏈及數字資產業界大型峰會Consensus後，協定將於2027年至2029年連續三年再舉辦峰會Consensus，其中Consensus香港大會2027將於2027年2月1日至3日率先舉行，在香港會議展覽中心舉行。

旅發局指，近年Consensus香港大會期間均帶動超過350項周邊活動，於全港不同地點舉行，涵蓋論壇、交流酒會、企業發布會、投資者見面會及創業活動等，形成覆蓋全城的創科及商務交流氛圍，進一步延伸活動對旅遊、會展及相關產業的經濟效益。

旅發局主席林建岳期望合作將吸引更多高增值商務旅客訪港，進一步擴大盛事的經濟效益。（旅發局提供）

旅發局︰反映國際業界對香港有信心

旅發局主席林建岳表示，Consensus香港大會能促進交流合作和創造商機，對於與 CoinDesk 建立長遠策略夥伴關係，以及確立Consensus亞洲旗艦活動持續落戶香港感到高興。他續指，活動不僅反映國際業界對香港的信心，亦彰顯香港作為連繫國家與世界之間「超級聯繫人」及「超級增值人」的重要角色。

Consensus 香港大會主席劉德豪表示，自2025年首次於香港舉辦Consensus大會以來一直獲得業界的熱烈支持和積極迴響。（旅發局提供）

林建岳希望透過活動匯聚全球金融科技、Web3 及數碼資產生態圈的重要持份者來港交流，並有助進一步提升香港作為國際創新科技中心、國際金融中心及國際會展之都的競爭優勢，又期望合作將吸引更多高增值商務旅客訪港，帶動旅遊、酒店、餐飲、零售及專業服務等行業發展，進一步擴大盛事的經濟效益。

旅發局主席林建岳期望合作將吸引更多高增值商務旅客訪港，進一步擴大盛事的經濟效益。（旅發局提供）

Consensus︰香港有連接中國內地與全球市場的獨特優勢

Consensus 香港大會主席劉德豪表示，香港的國際化營商環境、完善基建設施，以及連接中國內地與全球市場的獨特優勢成為Consensus大會的理想舉辦地，自2025年首次於香港舉辦以來，一直獲得業界的熱烈支持和積極迴響。

Consensus 香港大會主席劉德豪先生表示，自2025年首次於香港舉辦Consensus大會以來一直獲得業界的熱烈支持和積極迴響。（旅發局提供）

隨著數字資產與人工智能技術日益融合，劉德豪指大會將於明年擴展議程內容，把人工智能與數字資產並列為核心主題，又期待在未來三屆大會期間，與旅發局攜手迎接來自世界各地的與會者，促進兩大領域的交流合作，進一步鞏固香港作為亞洲領先創新科技樞紐的地位。