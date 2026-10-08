旅發局酒會表揚業界成就　包括「世界50最佳酒店」本地5家上榜

為表彰香港旅遊及酒店業界於國際舞台大放異彩，從本地航空業於Skytrax大獎再創佳績，到星級食府與酒吧在《亞洲50最佳》(Asia's 50 Best)系列中屢獲殊榮，以至本港5間頂級酒店躋身2026年「世界50最佳酒店」(The World's 50 Best Hotels 2026)，香港旅遊發展局與瑰麗酒店集團周三（7日）舉行慶祝典禮，薈萃政商界領袖及業界翹楚參加。



2026年10月7日，為表彰香港旅遊及酒店業界於國際舞台屢創佳績，香港旅遊發展局與瑰麗酒店集團舉行慶祝典禮。 （主辦方提供圖片）

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君於典禮上致辭時稱，在全球旅遊業競爭日益激烈的環境下，正是本地業界齊心協力、堅持不懈的精神以及卓越的好客之道，讓香港與眾不同，並成就了「只在香港」的獨特體驗，為每位訪港旅客製造難忘的回憶。

香港旅發局主席林建岳稱，香港坐擁全球最佳酒店、亞洲頂尖餐廳及酒吧，以及全球名列前茅的航空公司，能在多個國際評選中取得佳績，實在令人鼓舞。展望未來，旅發局將繼續與業界攜手，持續提升旅遊體驗，吸引更多旅客一訪再訪，親身感受「只在香港」的獨特魅力。

香港瑰麗酒店膺「全球最佳酒店」

其中，躋身2026年「世界50最佳酒店」的本地5間酒店，以香港為總部的瑰麗酒店集團創下歷史性佳績，旗下香港瑰麗酒店繼去年奪魁後，再度問鼎「全球最佳酒店」榜首，成為該榜單自創立以來，首間連續兩年獲此殊榮的酒店。此外，該集團並榮膺「2026年最受讚賞酒店集團獎」。

至於其他躋身2026年「世界50最佳酒店」的本地酒店，分別為：奕居（The Upper House）、香港半島酒店、香港文華東方酒店，以及香港四季酒店。

瑰麗酒店集團行政總裁鄭志雯表示，這城市的蓬勃活力、香港人的熱情，以及融匯多元文化的非凡魅力，正是香港獨具一格待客之道的核心，更讓香港成為全球酒店業人才樞紐及旅遊與酒店業的領航者。