筲箕灣爆水管｜多間超市樽裝水貨架清空　有健身中心沖涼房排長龍

【筲箕灣爆水管】今早（27日）10時許，筲箕灣道潤民商業中心對開一個恆常路面維修地盤，有路政署承建商工人疑意外鑿穿一條直徑18吋的鑄鐵喉管，導致大量黃泥水瞬間自地底湧出，區內食水供應中斷。水務署同晚表示，筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應，已於晚上9時半起陸續恢復正常；惟位於供水管網末端或地勢較高的用戶，或需要3至4小時才能有供水到達。



不少居民晚上在網上社交平台發帖分享最新情況，多張相片顯示超市的樽裝水被一掃而空，有居民便表示回家時看到街坊們捧著多支大容量樽裝水，互通消息及問候，形容重拾舊時香港的感覺。另外也有不少居民到附近的24小時健身中心排隊洗澡。



筲箕灣道有工程懷疑鑿穿水管，導致大量水湧出路面。（網民Cat Chan圖片）

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水務署︰緊急水管維修工程已經完成 陸續恢復供應

今早10時許，筲箕灣道西行線近新城街、潤民商業中心對外一處路面地盤，有路政署承建商工人疑意外鑿穿一條直徑18吋的鑄鐵喉管，大量水湧出路面，猶如一個大型噴泉。泥水淹及行人路及筲箕灣道來回行車線，現場如同一片澤國，駛經的車輛須涉水而行。

水務署晚上指，緊急水管維修工程已經完成，筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應已於今晚9時半起陸續恢復正常，由於事故涉及龐大而複雜的供水管網，實際用戶恢復供水時間可因地勢、位置、管道情況、所在樓層等等差異而有所不同。

筲箕灣10月27日發生爆水管，食水供應一度中斷，區內不少店舖的樽裝水也被一掃而空。（Threads @ceci.ng2222）

一水難求 超市整個樽裝水貨架被清空

由於大半日時間食水供應中斷，區內可謂「一水難求」。不少居民今晚相繼在社交平台分享情況，其上傳相片顯示區內超市的樽裝水被一掃而空，甚至整個貨架清空。

筲箕灣10月27日發生爆水管，食水供應一度中斷，區內不少店舖的樽裝水也被一掃而空。（Threads @earlyretire.club）

居民︰街坊捧着樽裝水互通消息 重拾舊時香港感覺

有居民便「苦中作樂」，指回家時看到街坊們都捧著多支大容量樽裝水，互通消息及問候，形容重拾舊時香港的感覺，又指自新冠疫情後，床底長期擺放幾瓶5公升樽裝水，以備不時之需。

此外，食水供應中斷也影響到居民無法如常洗澡，不少居民晚間到附近的24小時健身中心洗澡。帖文相片所見，「24/7 FITNESS」西灣河店最少有10人排隊等待洗澡。