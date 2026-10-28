萬聖節｜九巴適時加密接駁蘭桂坊往皇崗通宵班次　上水站增特別車

萬聖節將至，港九多區於周末都有節慶活動。九巴將於本周五（30日）及本周六（31日）萬聖節期間適時加強服務，並密切留意中環蘭桂坊、尖沙咀、旺角及啟德等一帶客況，適時加強兩條皇崗口岸路線B10 [葵芳（葵翠邨）⇋ 皇崗口岸] 和B11 [天水圍（天富）⇋ 皇崗口岸] ，以及通宵接駁皇崗口岸的路線NB73 [沙田市中心 ⇋ 皇崗口岸]，最頻密時段可達每15分鐘一班，亦會增設特別班次由上水站開往皇崗口岸。



旅發局首辦「萬聖月」活動，中環蘭桂坊連續第二個周末辦變裝派對，人頭湧湧。（資料圖片/梁偉權攝）

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市民可乘鐵路往葵芳站或青衣站 轉乘B10往來皇崗

中環蘭桂坊每年萬聖節都吸引大批市民和遊客狂歡，今年旅發局在皇后像廣場花園及遮打道等多區舉辦「萬聖月」大型活動，料周五（30日）及周六（31日）會有大批「嘩鬼」在各區出沒，相信亦會有不少內地旅客參與。

九巴推介皇崗路線以疏導旅客，往返皇崗口岸的B10 [葵芳（葵翠邨）⇋ 皇崗口岸] 在葵芳站及青衣站均設有車站，便利內地遊客狂歡後先乘鐵路從港島中環，經荃灣綫往葵芳站或東涌線往青衣站，前往路線B10的巴士站轉乘前往皇崗口岸返回內地深圳。

於港島的市民可乘鐵路往葵芳站或青衣站後，再轉乘B10往來皇崗。（九巴提供）

在中環蘭桂坊或皇后像廣場參加萬聖節派對的遊客，可在午夜前由中環站乘鐵路到葵芳站，經B出口前往葵芳（葵翠邨）巴士總站轉乘路線B10；乘客亦可以選乘路線968 [銅鑼灣（天后）⇋ 元朗（西）] 或978 [會展站 ⇋ 粉嶺（華明）]，於大欖隧道轉車站享用「搭兩程，俾一程」優惠，免費轉乘路線B10前往皇崗口岸返回內地。

在旺角及尖沙咀一帶玩樂的人士，亦可乘鐵路荃灣綫往葵芳站，轉乘路線B10。路線B10由葵芳（葵翠邨）開出的尾班車時間為00:30，九巴指將密切留意乘客需要，適時加強夜間時段班次，疏導返回深圳的內地旅客。

於港島的市民可乘鐵路往葵芳站或青衣站後，再轉乘B10往來皇崗。（九巴提供）

晚間往返皇崗口岸路線推介︰

晚間往返皇崗口岸路線推介。（九巴截圖）

路線NB73通宵沙田市中心來往皇崗 增設特別班次上水站往皇崗

錯過日間路線尾班車，九巴亦有路線NB73 [沙田市中心 ⇋ 皇崗口岸] 通宵直達皇崗口岸，路線途經上水站及多個九巴轉車站。於鐵路尾班車開出前，乘客可由各區選乘鐵路直達上水站，再經C出口前往彩園路「上水轉車站 – 上水站」轉乘路線NB73前往皇崗口岸；於鐵路尾班車開出後，乘客亦可利用九巴通宵路線網絡接駁路線NB73，指定轉乘路線組合更可享「搭兩程，俾一程」優惠。

乘客若午夜後由中環前往皇崗口岸，可選乘路線N373 [中環（港澳碼頭）⇋ 粉嶺（聯和墟）] ，到上水轉車站享用「搭兩程，俾一程」優惠，免費路線NB73前往皇崗口岸返回內地。

九巴指，將於萬聖節期間加強路線NB73服務，最頻密時段亦可達每15分鐘一班，亦會增設特別班次由上水站開往皇崗口岸，便利遊客深夜前往皇崗口岸。

九巴指，將於萬聖節期間加強路線NB73服務，最頻密時段亦可達每15分鐘一班。（九巴提供）

深夜往返皇崗口岸路線推介︰

深夜往返皇崗口岸路線推介。（九巴截圖）

市民於各區參加萬聖節派對後，亦可利用九巴覆蓋全港的通宵往返港九新界不同地區。九巴指，將密切留意乘客需求，特別是中環、旺角、尖沙咀及啟德一帶的客況，適時加強服務。

中環萬聖節活動九巴通宵路線︰

中環萬聖節活動九巴通宵路線。（九巴文件截圖）

尖沙咀東、旺角萬聖節活動九巴通宵路線︰

尖沙咀東、旺角萬聖節活動九巴通宵路線。（九巴文件截圖）

啟德體育園萬聖節活動九巴通宵路線︰

啟德體育園萬聖節活動九巴通宵路線（九巴文件截圖）