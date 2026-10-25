新皇崗口岸｜港島僅城巴B13直達　途經40站遊車河　上周直擊逼爆

新皇崗口岸啟用後首個周日（18日），大批旅客離境北上逼爆口岸。《香港01》記者當日中午在西隧轉乘站乘坐城巴B13號線，發現車站大排長龍，當巴士抵站後，車廂爆滿，只剩餘車頭司機旁邊極少量企位，部份排隊乘客未能順利上車，只能無奈等待下班車，記者則在車上感受長達45分鐘的「沙甸魚式」乘車體驗，其後因口岸實施人流管制，再花約50分鐘過關，才抵達深圳境內。

雖然B13號線乘車體驗不理想，不過對於港島居民而言，該路線為北上深圳最便宜的選擇，亦是唯一由港島直達新皇崗口岸的專營巴士線。若以香港仔出發為例，乘坐城巴路線再轉乘B13號線，「一口價」27.6元，相比坐小巴轉乘港鐵可省31元，即便宜約一半，惟時間方面有取捨，全程慢約17分鐘。

城巴回應指，重陽節高峰時段B13號線共開出約50班車，最密5分鐘一班，又指已增設快速班次不經新田及錦田，會密切留意需求靈活調配資源。運輸署則指，會密切監察該路線的乘客需求，有需要時與城巴商討調整服務。



2026年10月18日重陽節正日，新皇崗口岸啟用後首個周末，大批市民及旅客離境北上，口岸一度實施人流管制。（歐陽德浩攝）

新皇崗口岸專營巴士路線一覽。（香港01製圖）

城巴B13號線全長51.8公里 抵新皇崗口岸前駛經40個車站

新皇崗口岸10月12日啟用，目前城巴、九巴及嶼巴共提供7條專營巴士路線直達口岸，不過只得B13號線由港島開出，起點為港島最東面的小西灣，途經柴灣、筲箕灣、西灣河、太古、鰂魚涌、北角、中環及上環，才進入西隧經西九龍公路及大欖隧道前往新界西北，其後再途經錦田公路及青山公路潭尾段各個車站，方抵達新皇崗口岸，全程長達51.8公里，撇除首尾兩站，沿途共駛經40個車站。

城巴B13號線開通後不久，已引起大量網民熱議，有人乘坐該路線後反映站點過多，抱怨車程長達兩小時，「耐過去台灣」；也有人看過地圖後形容「遊車河一流」，笑指「兜勻成個港九新界，抵返晒」。

B13號線起點為港島最東面的小西灣開往新皇崗口岸，全程長達51.8公里，撇除首尾兩站，沿途共駛經40個車站。（城巴圖片）

香港仔出發經皇崗北上 轉城巴B13一口價$27.6 較坐港鐵慳足$31

上周日重陽節正日（18日）是新皇崗口岸啟用後首個周末，大批市民及旅客離境北上，口岸一度實施人流管制，過關時間長達一至兩小時。記者當日由港島南的香港仔出發北上深圳。根據過往經驗，若乘坐專線小巴4M號線接駁黃竹坑港鐵站，再乘坐南港島綫到金鐘站，轉乘東鐵綫前往羅湖或福田口岸，車費合計58.6元，全程約75分鐘。

不過，在新皇崗口岸啟用後，市民若由港島任何一處選乘城巴路線，在北角、中環或西隧轉乘城巴B13號線前往口岸，首程車費免費，「一口價」全程只收27.6元。換言之，香港仔居民選坐城巴北上，相比坐港鐵可節省31元，即便宜約52.9%，相當於一半。

港鐵八達通車費54.4元 + 小巴4M車費4.9元 - 港鐵轉乘優惠0.7元 = 58.6元

港島城巴路線車費0元 + 城巴B13號線車費27.6元 = 27.6元



在新皇崗口岸啟用後，市民若由港島任何一處選乘城巴路線，在北角、中環或西隧轉乘城巴B13號線前口岸，首程車費免費。圖為城巴970X轉乘B13號線的車費，共收27.6元。（八達通APP截圖）

記者10月18日下午1時32分下車，即當日由西隧出發至新皇崗口岸，車程約45分鐘。（歐陽德浩攝）

重陽節中午B13號線抵西隧轉乘站已爆滿 剩餘極少量企位

考慮到在中環或北角轉乘B13號線，途經的車站更多，車程時間相對更長，因此記者當日選坐城巴970X號線（香港仔往返長沙灣）出發，再在西隧海底巴士轉乘站，乘坐B13路線直達新皇崗口岸，惟整個乘車體驗並不理想。

記者在中午約12時35分到達西隧海底巴士轉乘站時，B13車站已有數人在排隊等候，其後巴士在中午12時47分到站時，車站已大排長龍，惟該輛巴士駛經29個車站後「爆滿」，車廂內站滿乘客，只剩餘車頭司機旁邊極少量企位。

B13巴士駛經29個車站後已「爆滿」，車廂站滿乘客，只剩餘車頭司機位置旁少量企位，雖然記者及部份乘客奮力擠進車廂內部，惟仍有排隊乘客未能順利上車。（歐陽德浩攝）

2026年10月18日，《香港01》記者經新皇崗口岸過關往深圳，由下車至抵達皇崗地鐵站，花費約50分鐘。（歐陽德浩攝）

西隧轉乘站出發往新皇崗口岸約45分鐘 全程「沙甸魚式」乘車體驗

雖然記者及部份乘客奮力擠進車廂內部，惟仍有排隊乘客未能順利上車，只能無奈等待下班車，而B13的服務時間表顯示，周末及公眾假期該時段每20分鐘一班車。即使順利上車，若乘客在前段車站上車時已沒有座位，即需要站立逾一小時，甚至接近一個半小時，才能抵達新皇崗口岸。

最後記者感受「沙甸魚式」乘車體驗後，在下午1時32分下車，即當日由西隧出發至新皇崗口岸，車程約45分鐘；若由香港仔出發開始計算，連同等車時間，全程合計約92分鐘，相比乘坐港鐵北上深圳慢17分鐘，不過勝在價錢夠吸引。

香港仔居民選坐城巴經新皇崗口岸北上，相比坐港鐵往羅湖／福田口岸，車費可節省31元，相當於一半。（香港01製圖）

城巴︰重陽節高峰時段共開出約50班車 最密5分鐘一班

城巴回應《香港01》指，新皇崗口岸啟用首個周末適逢重陽節假期，已加強三條城巴皇崗專線（即B13、B14及B15號線）的服務，以滿足市民及旅客的出行需求。

城巴又指，B13號線在重陽節正日（18日）上午9時至下午4時的高峰時段，合共開出約50班車前往皇崗口岸，最密約5分鐘一班，另外同時安排特別空載班次於太古、北角及中環等主要中途站接載乘客，以盡快疏導候車人潮。

城巴10月中曾公布，考慮將B14號皇崗專線調整至全日服務，另外B13號皇崗專線加開快速班次，不途經錦田及新田，以縮短整體車程。（城巴圖片）

已增設「快速班次」不經新田錦田 密切留意需求靈活調配資源

城巴並指，B13號線已增設「快速班次」，不經新田及錦田，進一步縮短整體行車時間，乘客由北角出發約58分鐘即可直達皇崗口岸，由中環出發更只需約48分鐘。

城巴表示，會繼續密切留意客量需求，靈活調配資源加強皇崗專線服務，特別是西隧巴士轉乘站等主要乘客登車熱點，亦會持續與政府部門保持溝通，以商討巴士服務安排。

運輸署指，會繼續密切監察城巴第B13號線的乘客需求，有需要時會與城巴商討調整服務。圖為新皇崗口岸往香港方向巴士站。（歐陽德浩攝）

運輸署︰密切監察乘客需求 有需要時與城巴商討調整服務

運輸署回應《香港01》指，自城巴第B13號線投入服務起，一直密切監察其營運情況和乘客需求，其中城巴在10月18日，即重陽節假期當日，曾因應乘客需求而加強第B13號線的服務，該線在最繁忙時段的班次曾加密至每5分鐘一班，城巴當日亦曾安排空載巴士在中途站開始載客，以應付乘客需求。

運輸署又指，會繼續密切監察城巴第B13號線的乘客需求，有需要時會與城巴商討調整服務。