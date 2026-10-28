2ndSTREET元朗店試身室上方設CCTV　店方認安裝欠缺考量　已卸除

2nd STREET元朗YOHO分店一間試身室範圍裝閉路電視，引起侵犯私隱的疑慮。2nd STREET回覆《香港01》查詢表示，該閉路電視在安裝時，已調整錄影角度，確認拍攝範圍，確保不會拍攝到試身室內部。不過，店方承認將閉路電視設置在試身室上方是「欠缺考量的決定」，已立即卸除閉路電視，並就引起顧客疑慮與不信任感致歉



網民在社交平台發布的內容，顧客進入試身室後抬起頭，從鏡子的反射看到上方的閉路電視。（網上截圖）

根據網民在社交平台發布的內容，顧客進入試身室後抬起頭，從鏡子反射可看到上方的閉路電視。網民形容被「嚇死」，指正準備脫下衣服時，看到頭上鏡頭後立刻蹲下。而上載的照片是鏡子反射畫面，清晰看到試身室簾子上方的閉路電視。

稱安裝時已確認鏡頭不會影到試身室內部

2nd STREET回覆《香港01》查詢時指，顧客所擔憂的「試身室內被清楚錄影」之問題並不存在，解釋在安裝閉路電視時，已與施工廠商調整錄影角度，並確認拍攝範圍，確保其配置與角度完全不會拍攝到試身室內部。

不過，店方承認把閉路電視設置在試身室上方，「是欠缺考量的決定」，因此，得知消息後已立即卸下並撤除閉路電視。

將重新檢查全門市閉路電視設置情況

店方又稱，設置該閉路電視的主要目的，是為了維護店內保安，防止盜竊，以及確保賣場裡的顧客安全，例如在發生糾紛時掌握現場狀況等。而事發後店舖重新檢查了錄影檔案的拍攝角度，確認試身室內的個人隱私並未受到侵犯，為防止類似事件再次發生，將重新檢查全門市的閉路電視設置狀況。