Apple官方更新失竊iPhone處理指南　別做2件事保護財產和個人私隱

蘋果前段時間更新官方支援文件，針對iPhone或iPad遭竊後的安全處理提供更完整的建議。若確認裝置被偷而非單純遺失，啟用遺失模式時千萬不要留下電話號碼或聯絡訊息；此外也不應將裝置從「尋找」中移除，否則可能讓防盜保護機制大打折扣。



由於現代人的生活高度依賴手機，手機遭竊涉及多項風險，除了裝置本身的經濟損失，更嚴重的是手機內存有照片、通訊錄、工作資料，以及綁定的銀行App、流動支付與信用卡等敏感資訊。一旦落入有心人士手中，可能衍生個資外洩、帳號被盜，甚至詐騙風險。

蘋果建議發現iPhone或iPad被偷後，第一時間應透過iCloud.com/find或「尋找」App將裝置標示為遺失。（unsplash@Bagus Hernawan）

蘋果建議發現iPhone或iPad被偷後，第一時間應透過iCloud.com/find或「尋找」App將裝置標示為遺失。啟用後，被偷的裝置就會被鎖定，讓他人無法輕易存取手機內容，也能避免Apple帳號遭到變更。

啟用後，被偷的裝置就會被鎖定，讓他人無法輕易存取手機內容，也能避免Apple帳號遭到變更。（Apple）

即使手機原本已經開啟「失竊裝置保護」，蘋果仍提醒標示為遺失仍是重要步驟。失竊裝置保護是平時增加帳號與裝置安全性，而遺失模式則是在手機真的不見後，立刻把風險往下壓。

過去蘋果建議在遺失模式留下電話號碼，方便拾獲者聯繫歸還。但最新提醒將「遺失」與「遭竊」分開來看，如果已確認手機是遭竊，就不應留下電話號碼或其他聯絡資訊。原因在於竊賊可能利用這些資料反過來鎖定機主，假冒Apple、電信業者或其他單位傳送釣魚簡訊，誘導使用者提供Apple帳號密碼、驗證碼，或點入假網站。手機被偷已經夠衰，後面再被騙帳密，真的會變成二次傷害。

另一個常見的反應是覺得手機找不回來了，就乾脆把它從帳號或「尋找」App裡刪掉。蘋果強烈提醒不要刪除，這麼做反而會解除「啟用鎖定」，讓他人更容易重新啟用這台裝置，也增加被轉售的可能。即便手機已經不在手上，讓它留在「尋找」裡仍有意義。只要啟用鎖定持續存在，對竊賊來說，這支手機就比較難被清空後當成正常二手機流通。

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蘋果官方特別強調，即使最後決定遠端清除iPhone資料，也不要主動把裝置從「尋找」中移除。若iPhone享有AppleCare+ with Theft and Loss服務專案，在申請理賠尚未完全核准前，更要依舊保持裝置在「尋找」App或Apple帳號中的狀態。

蘋果建議平時手機應開啟「尋找」功能，才能在意外發生時遠端定位、鎖定或清除裝置。如果手機遭竊前沒有開啟「尋找」功能，就無法進行這些保護措施。若使用者擔心手機內的照片、文件、App資料外洩，可以透過iCloud.com/find或「尋找」App遠端清除iPhone或iPad。若裝置當下沒有連上網路，清除指令也會在下次上線時執行。

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