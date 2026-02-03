去年個人私隱外泄事故按年升21% 黑客是主兇 涉違起底罪創新低
撰文：林遠航
出版：更新：
個人資料私隱專員公署今日發表2025年的工作報告，個人資料私隱專員鍾麗玲表示，去年本港面對不少保障個人資料私隱的挑戰，個人資料私隱外泄呈上升趨勢。公署去年接獲246宗個人資料私隱外泄事故通報，較2024年升21%。起底個案則有308宗，是自2021年「起底罪」生效後的新低。
個人資料私隱專員鍾麗玲表示，去年本港面對不少保障個人資料私隱的挑戰，個人資料私隱外泄呈上升趨勢。2025年公署接獲246宗個人資料私隱外泄事故通報，較2024年升21%，較2023年升56%，其中92宗涉及學校、非牟利團體。外泄原因當中，黑客入侵佔最多，達33%；遺失文件、裝置有22%，其餘包括電郵、傳真、或系統設定有誤，令個資意外外泄。
涉違「起底罪」個案歷年新低 最多涉及金錢糾紛
「起底」罪行方面，公署去年處理了308宗起底個案，是自2021年「起底罪」生效後的新低。起底原因方面，最多涉及金錢糾紛，其餘為家庭、感情糾紛。公署去年並接獲299宗有關起底的投訴，較2022年「起底罪」生效首年的630宗，下跌超過5成。另外，公署經主動網上巡查發現的起底個案數目，亦由2022年的1134宗跌至2025年的9宗，跌幅超過99%。鍾麗玲認為，非法起底行為大為減少，公署打擊起底行動見到成效。
