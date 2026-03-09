OpenClaw成為老少皆宜工具？全民瘋養AI龍蝦　這漏洞恐洩個人私隱

最近全網被一隻「龍蝦」徹底刷屏，不管是科技圈還是普通網友，全都化身養蝦人，掀起了現象級的AI熱潮。



這股風潮有多誇張？70歲的非遺傳承專家、60多歲的退休航空技術工程師、在家帶娃的年輕媽媽，甚至連9歲的小學生都加入隊伍。

前不久騰訊舉辦的免費安裝活動裏，排隊裝機的人群年齡跨度從2歲一直到60歲，還有不少長輩特意趕來，幫上班沒時間的子女「代養龍蝦」。（OpenClaw）

連OpenClaw創始人Peter都親自轉發感嘆：

在中國，龍蝦的接受度已經到了全新層級。

這隻讓全民着迷的「龍蝦」，到底是什麼？大家口中的龍蝦，其實就是OpenClaw，它的前身是Clawdbot、Moltbot，是一款開源、本地優先的AIAgent智能體框架。

之所以被親切叫做「龍蝦」，是因為名字裏的Claw直譯就是「螯、大鉗子」，既是龍蝦最標誌性的特徵，也暗含了它的核心能力——像鉗子一樣，直接操控電腦的鍵盤、鼠標，調用系統API完成實際操作。

和只能聊天對話的普通AI不同，OpenClaw是真正能動手幹活的超級助理：

接入郵箱後，自動整理未讀郵件、分類標註優先級，定時推送處理提醒；

同步多平台日程，自動核查會議安排，臨近時間即時提醒，不再錯過重要事項；

快速轉換PDF、Word、PPT等文件為Markdown格式，資料秒轉後直接生成摘要；

打通Obsidian、Notion等知識庫工具，一句話就能完成內容歸檔、打標籤、排版，讓知識管理全流程自動化。



獵豹移動CEO傅盛更是給出極高評價：

龍蝦做的事，是把一整台電腦交給AI智能體。一個人+一隻龍蝦=一支團隊，這不是未來，這就是現在。

功能強大、上手簡單，讓養龍蝦快速破圈，但全民狂歡的背後，致命的安全風險已經全面爆發。安全監測數據觸目驚心，目前已有超過4萬個OpenClaw實例暴露在公網，其中63%存在可被駭客利用的漏洞，超過1.2萬個實例已經被標記為可被遠程完全控制。

更關鍵的是，部署OpenClaw需要安裝Node.js和Git，這兩款工具是程序員的基礎工具，對不懂技術的普通用戶來說，卻相當於在自家電腦的防盜門上，鑿開了兩扇沒有任何防護的窗戶。一旦被駭客攻破，這兩個工具會直接變成攻擊利器，讓個人訊息、文件、系統徹底暴露。

近日，工業和訊息化部網絡安全威脅和漏洞訊息共享平台（NVDB）就監測發現了OpenClaw開源AI智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，極易引發網絡攻擊、訊息泄露等安全問題。

相關風險提示就指出，由於OpenClaw在部署時「信任邊界模糊」，且具備自身持續運行、自主決策、調用系統和外部資源等特性，在缺乏有效權限控制、審計機制和安全加固的情況下，可能因指令誘導、配置缺陷或被惡意接管，執行越權操作，造成訊息泄露、系統受控等一系列安全風險。

工業和訊息化部網絡安全威脅和漏洞訊息共享平台建議，相關單位和用戶在部署和應用OpenClaw時，充分核查公網暴露情況、權限配置及憑證管理情況，關閉不必要的公網訪問，完善身份認證、訪問控制、數據加密和安全審計等安全機制，並持續關注官方安全公告和加固建議，防範潛在網絡安全風險。

極智躍維（北京）科技創始人、CEO陳寒也補充提醒，傳統的網絡風險多是被動攻擊，而OpenClaw擁有高操作權限，還可能因AI「幻覺」出現誤操作，主動錯誤刪除郵件、修改重要文件，帶來額外風險。

他建議想嚐鮮的用戶，最好使用新電腦或隔離雲主機，不要直接在日常使用的設備上部署。從實際體驗來看，這隻「龍蝦」也遠沒那麼完美。不少用戶實測後發現，其功能表現不穩定，在網絡搜索、瀏覽器操控、郵件發送等環節頻繁失敗，不僅使用門檻高、耗費成本，還伴隨着巨大的安全隱患。

現階段的OpenClaw，對普通人而言，不僅難用、費錢，更是一場安全噩夢。AI工具帶來便利的同時，安全永遠是不可突破的底線。全民「養龍蝦」的熱潮之下，千萬別因為盲目跟風嚐鮮，讓自己的訊息和設備陷入無防護的風險之中。理性體驗、安全為先，才是面對新興AI工具的正確態度。

