醫衞局：截至今年9月底　523名大灣區醫護參加人才交流計劃

醫管局「大灣區醫療人才交流計劃」自2022年推出，旨在兩地人手促進交流。醫衞局以書面回覆立法會議員李梓敬時指，截至今年9月底，累計523名大灣區醫護人員參與計劃，包括醫生、護士、專職醫療人員及中醫。



醫管局公布，從計劃開始至上月尾，共累積523名醫護人員參與，包括92名醫生、333名護士，72名專職醫療人員及26名中醫。（資料圖片/余俊亮攝）

大灣區醫療人才交流計劃 共累積523名醫護人員參與

醫管局積極促進與內地的醫療人才交流，自2022年第四季起，開展了「大灣區醫療人才交流計劃」，計劃安排兩地的醫療人員進行有期限的專業交流，交流為期由數週至 12 個月不等，涵蓋不同專業的醫療人員，包括醫生、護士、專職醫療人員、中醫等。

醫管局公布，從計劃開始至上月尾，共累積523名醫護人員參與，包括92名醫生、333名護士，72名專職醫療人員及26名中醫。

醫管局指，會根據參與短期交流的內地醫療人員的臨床經驗，及部門運作需要等因素，安排其加入醫管局轄下醫院的臨床部門，與本地醫療團隊合作。至於中醫專家，則主要負責為醫管局的中西醫協作服務培訓本地中醫師。

本年度流感季節接種數字較同期少 籲市民應盡快接種疫苗

此外，醫管局指，本地流感活躍程度自今年6月底一直反覆上升，至九月初達到高峰，現時仍維持在高水平。衞生署衞生防護中心預料，流感活躍程度在未來數周仍會在高水平波動。雖然流感數字處於高水平，醫管局至暫時無資料顯示，近月因流感及呼吸道疾病求診的人數急升，以致公立醫院急症室不勝負荷。

另外，接種流感疫苗方面，截至本月19日，市民透過各項流感疫苗接種計劃，共接種約90萬劑疫苗，較去年同期少約10%。局方建議市民應盡快接種季節性流感疫苗，共同築起社區免疫屏障，減低重症和死亡的風險。