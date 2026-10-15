河套醫院裝修　無通知轉院病人需閉院　醫管局：交回所屬聯網跟進

本港公立醫院醫療資源緊絀，病患輪候照磁力共振掃描（MRI）往往需時數年。有女病人原本在伊利沙伯醫院排期照磁力共振，需輪候約4年至2030年。其後獲院方告知可轉介至河套區的中央援港應急醫院（河套醫院）以提早照影，惟她同意轉介後，一直未收到任何通知。當她幾經折騰向伊院、河套醫院致電查詢，始知河套醫院有工程未能提供服務，而原本的排期亦被取消，目前雖已獲重新排期，但她仍感一肚氣。



醫管局發言人表示，河套區的中央援港應急醫院下周二開始進行設施優化工程，院方會為病人作出妥善安排，確保病人獲得適切跟進。已預約放射診斷服務的病人，將獲安排返回所屬醫院聯網跟進，醫院會陸續聯絡病人調整檢查日期和地點。



伊利沙白醫院。（資料圖片）

李小姐在網上平台發文分享在兩間醫院之間來回查詢排期的經歷，她今日（15日）接受《香港01》訪問指，今年8月中往伊利沙伯醫院辦理排期照磁力共振手續，當時獲排期至2030年。至9月22日，她接獲伊院來電通知，指可安排轉往河套醫院以縮短輪候時間，她即時答應，並按指示等候院方郵寄確認信件及相關文件，惟超過兩周後仍無音訊。

其後，她致電伊院查詢，惟院方僅稱「不清楚情況」，要求她致電內部部門，惟她按指示致電查詢，亦獲回覆「不清楚」，被要求改向河套醫院查詢。當她聯絡河套醫院時，始知該院即將進行裝修工程，需要關閉數個月，其間無法提供磁力共振服務，對方指示她需要回伊院重新排期。

李小姐在網上平台發文分享自己在兩間醫院之間來回查詢排期的經歷。（Threads）

當李小姐再次聯絡伊利沙伯醫院時，發現該院人員在尚未確定河套醫院能否提供具體期表及服務的情況下，已預先取消了她原本在伊院的排期，且一直未有通知相關取消安排。最後，伊院職員僅稱會通知同事跟進，為她重新排期，卻與之前的2030年相若，即幾經折騰，最終仍原地踏步。

中央援港應急醫院。（資料圖片／盧翊銘攝）

就醫院的處理手法，李小姐不滿說：「如果唔係我自己主動打電話過去都唔知」，指兩間醫院之間缺乏行政溝通，亦無互相連線的訊息系統，需病人主動查詢。她續指，若非主動致電查詢，可能至今仍不知情，憂其他長者如不懂追問，或會因而延誤診治。

她又形容，對公院的行政效率及服務態度感到失望，她指收費已調整，但服務質素及醫院之間的溝通機制卻未見改善。