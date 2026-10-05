陳健波大熱接任醫管局主席　護士難搵工成「燙手山芋」｜政圈風聲

醫管局主席范鴻齡打破法定組織非官方成員「六年任期」的慣例，任期已達第七年，將於下月底屆滿。《香港01》獲悉，78歲的范鴻齡將退下火線。至於接任人政圈傳出兩個人選，都是宏福苑火災獨立委員會的委員，一人是74歲的港鐵前主席、醫管局非官方成員歐陽伯權，另一人是72歲的保險界「老行尊」、行政會議成員陳健波。有知情人士透露，身兼中大醫院董事的陳健波是接任醫管局主席的大熱，目前呼聲較高，預料完成宏福苑任務後拍板有人選定案。



護士畢業生搵工困境討論升溫，相信是下任醫管局主席的「燙手山芋」。醫衞局局長盧寵茂多次解畫引用2025年數據說明有99%註冊護士獲聘，不過醫管局披露2026年首輪招聘暫得73.33%畢業生獲聘為護士，意味競爭更大。行會成員張宇人其後撐輸入護士時「火上加油」指控訴苦護士是「工會扮人打電話」。聽聞，事後獲一名政府中人讚揚他講真話釐清誤解。



醫院管理局主席范鴻齡。（梁鵬威攝）

范鴻齡打破「六年任期」慣例 第七年出任醫管局主席

范鴻齡2019年12月1日起獲委任為醫管局主席，原本任期2年。他其後獲續任三次，分別在2021年、2023年、2026年。去年委任范鴻齡時表明只有一年任期，即下月30日結束。話雖如此，范鴻齡已打破法定組織非官方成員「六年任期」的慣例，四度獲委任為醫管局主席，任期已第七年。

范鴻齡(彭紹殷攝）

范鴻齡上月「賣關子」避談留任否

上月，范鴻齡出席醫管局大會後被記者問到會否再留任，還是已有繼任人選。當時，他表示主席是重要任命，要由行政長官作決定，「賣關子」叫大家等待政府公布。離開時，特意向現場記者揮手說「bye bye」。

醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵。（林子慰攝）

醫管局主席范鴻齡料下月卸任 陳健波大熱接任主席

《香港01》獲悉，78歲的范鴻齡將退下火線。至於接任人政圈傳出兩個人選，都是宏福苑火災獨立委員會的委員，一人是港鐵前主席、醫管局非官方成員歐陽伯權，另一人是保險界「老行尊」、行政會議成員陳健波。

當中，歐陽伯權去年接替林順潮，出任希瑪醫療董事會主席。有政界中人形容可能要解決「踩兩邊」公私營醫療潛在利益衝突問題。有知情人士透露，身兼中大醫院董事的陳健波是接任醫管局主席的大熱，預料完成宏福苑任務後拍板有人選定案。

陳健波近日在社交平台拍片談公私營醫療合作。

醫管局目標減專科新症輪候 陳健波近日拍片倡公私營合作

新一份施政報告提出，醫管局目標未來五年內將指定專科，包括耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、骨科、精神科及外科門診穩定新症輪候時間縮短一半，下年度先將指定專科輪候時間縮短10%。

陳健波在忙碌的委員會工作中，不忘拍片關注公立醫院人手短缺及縮短求診輪候時間的問題。他昨日（4日）在社交平台上載《波哥時事台》影片，表示公立醫院長期面對人手短缺問題，公私營合作做得更好，才可以應對人口老化的社會。

公立醫院長期面對人手短缺，公私營合作做得更好，先至可以應對人口老化。我期望香港私家醫院能夠提供更合理、市民能負擔得起嘅收費，真正成為公立醫院以外嘅選擇。 陳健波

他以中大醫院為例，每天接收的急症室個案超過200宗，對比一年前大約100宗，增加一倍，證明推動改革成效，一方面協助公院分擔專科門診新症及日間手術；另一方面，套餐收費透明，費用有預算，令市民有更多選擇。他形容只要更多人去私立醫院求診，公立醫院就不用輪候這麼久。他期望私家醫院能夠提供更合理、市民能負擔得起的收費，真正成為公立醫院以外的選擇。

目前，公立醫院有約30,000名全職護士，絕大部分屬本地培訓護士，當中只有不足1%屬非本地培訓護士。（醫院管理局提供）

護士搵工難成「燙手山芋」

不過，護士畢業生搵工困境討論升溫，相信亦是下任醫管局主席的「燙手山芋」。《施政報告》公布後翌日，55歲的郭先生於電台聯播節目「烽煙」，向特首李家超表示其就讀護理系的女兒今年畢業後一直失業，質疑醫管局保留名額聘請內地護士，卻未有聘用本地人手。

醫管局每年聘請新護士人數有增無減，由2023-24年度的2,534人，增至2025-26年度的3,111人，當中大部分是本地大學及醫管局護士學校的畢業生。（醫院管理局提供）

醫衞局局長盧寵茂最初解畫時引用2025年數據說明有99%註冊護士獲聘，未提及今年數字。其後，醫管局披露2026年首輪招聘暫得73.33%畢業生獲聘為護士，意味競爭更大。他其後再解畫稱不希望「畢業就失業」的言論影響未來招聘，倘不實言論影響招聘，香港將來需要承受「惡果」，促請專業團體「提出的所謂指控是要基於實質數據，而不是個別個案」。

張宇人。（廖雁雄攝）

張宇人言論聽聞獲政府中人點讚

行會成員張宇人「火上加油」在《信報》訪問中指控訴苦護士是「工會扮人打電話」，又表示「舉腳支持」醫護輸入外勞。聽聞，事後獲一名政府中人讚揚他講真話釐清誤解，未知是指哪番言論。目前客觀效果是護士協會和勞聯旗下的醫院診所護士協會發聲明，不滿和強烈譴責張宇人的言論，隔空互駁令爭議升溫。下任醫管局主席相信要先忙於「撲火」。