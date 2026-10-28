旅發局新成員名單出爐　包括香港快運行政總裁毛潔瓊等　任期兩年

政府今日（28日）公布委任邱詠筠、張淑芬、毛潔瓊和譚光舜，成為香港旅遊發展局新成員，其中毛潔瓊為HK Express香港快運航空行政總裁、譚光舜為旅議會主席、張淑芬為貿發局總裁。各人任期由2026年11月1日至2028年10月31日，為期兩年。至於前旅議會主席徐王美倫等4名成員即將卸任。



香港快運行政總裁毛潔瓊成為旅發局新成員。（資料圖片／歐陽德浩攝）

政府公布，委任邱詠筠、張淑芬、毛潔瓊和譚光舜，成為香港旅遊發展局新成員，並再度委任龔楊恩慈、孫燕華和胡景豪為成員。各人任期均由2026年11月1日至2028年10月31日，為期兩年。

其中邱詠筠是香港女企業家，屬邱德根家族成員，父親為遠東發展主席兼行政總裁、第十四屆全國政協常委邱達昌；張淑芬為香港貿易發展局總裁；毛潔瓊為HK Express香港快運航空行政總裁；譚光舜為香港旅遊業議會主席及雅達旅運有限公司董事總經理。

旅議會主席譚光舜成為旅發局新成員。（資料圖片／歐陽德浩攝）

政府指，旅遊事務專員亦再獲委任為旅發局成員和副主席，旅遊事務副專員則再獲委任為可代表旅遊事務專員的候補成員。

文化體育及旅遊局發言人表示，歡迎4位新成員加入旅發局，並感謝獲再度委任的成員一直向旅發局提供寶貴意見。發言人又感謝即將卸任的成員方舜文、徐王美倫、關淑華和劉凱詩對旅發局的貢獻。

香港貿易發展局總裁張淑芬成為旅發局新成員。（資料圖片）

由2026年11月1日起，旅發局成員名單如下︰

林建岳博士（主席）

旅遊事務專員（副主席），由旅遊事務副專員擔任候補成員

邱詠筠

張淑芬

周志賢

龔楊恩慈

黎韋詩

林健鋒

梁進

呂幹威

毛潔瓊

黃敏華

彭韻僖

孫燕華博士

譚光舜

鄧傳鏘

曾立基

胡景豪

顏昊

張堃