旅發局推「香港連場好戲」旅遊指南　精選逾百電影地標推主題旅遊

旅發局今（21日）宣布，推出全新「香港連場好戲」旅遊指南，精選50部電影作品中逾百個取景地，並串聯電影主題地標、文化景點及特色餐飲體驗等，推出電影主題旅遊，當中的地標包括《寒戰》拍攝追逐現場的天星碼頭、《櫻桃琥珀》及《蝙蝠俠：黑夜之神》拍攝地太平山頂、中環至半山自動扶手電梯等。旅發局指，未來亦將推出「光影尋味」專題內容，帶領旅客跟着電影尋味香港。



旅發局今（21日）宣布，推出全新「香港連場好戲」旅遊指南，精選50部電影作品中逾百個取景地，推出電影主題旅遊。（鄧倩螢攝）

50部電影中的場景包括，港產片《寒戰》拍攝追逐現場的天星碼頭、內地劇集《櫻桃琥珀》及荷里活電影《蝙蝠俠：黑夜之神》拍攝地太平山頂、中環至半山自動扶手電梯；韓劇《瑞草洞》的西九文化區海濱長廊；《新不了情》取景地廟街；《歲月神偷》取景地永利街等。超過100個電影場景可詳閱：https://www.discoverhongkong.com/tc/themed-travel/hong-kong-good-take.html

+ 3

旅發局今（21日）宣布，推出全新「香港連場好戲」旅遊指南，精選50部電影作品中逾百個取景地，推出電影主題旅遊。（鄧倩螢攝）

另外，旅發局聯同無綫集團製作《Hong Kong Good Take 香港連場好戲》全新資訊節目，將在本月24日起，一連五個周六，晚上8時30分播出，以「愛、劇情、動作、荷理活及亞洲影視劇場」為主題，精選《變形金剛：殲滅世紀》、《九龍城寨之圍城》等作品的取景地，帶領觀眾循光影足跡探索香港。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（鄧倩螢攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，香港擁有優秀的影視作品與特色街景，許多經典港產片揚名國際，吸引海外團隊來港取景，不少海外旅客表示最初認識香港，正是透過一部香港的電影或電視作品，政府會持續推動以影視文化為主的景點。

旅發局主席林建岳。（鄧倩螢攝）

旅發局主席林建岳則表示，繼今年初推出香港美食系列後，旅發局繼續以不同角度帶領旅客踏足香港，「香港連場好戲」希望帶領旅客走入各個地區，重溫一幕幕經典場面。旅發局指，未來亦將推出「光影尋味」專題內容，精選經典電影中有關美食的場景，帶領旅客跟著電影尋味香港。