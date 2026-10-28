萬聖節｜城巴周末開辦通宵特別路線B13s　中上環直達新皇崗口岸

【萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮／城巴／The Weeknd／啟德體育園】新皇崗口岸自10月12日啟用後，連續兩個周末出現「塞爆」，周六（31日）便是萬聖節，啟德主場館繼續舉行演唱會，新皇崗口岸預料當晚將迎來人離境高峰。

城巴今日（28日）公布，為配合各區萬聖節慶祝活動，10月30日至11月1日（即10月30日深夜及10月31日深夜）將開辦由中上環直達皇崗口岸的通宵特別路線B13s，同時特別預留每日40輛巴士，加強特別路線SP12的服務，供乘客由啟德體育園直達口岸。



中環蘭桂坊10月24日主道路水泄不通，場面墟冚。（資料圖片／梁偉權攝）

城巴10月28日公布，為配合各區萬聖節慶祝活動，10月30日至11月1日（即10月30日深夜及10月31日深夜）推出特別安排。（城巴文件截圖）

凌晨時段推出全新通宵特別路線B13s

城巴今日公布，萬聖節（31日）將至，中環蘭桂坊、中環海濱活動空間、皇后像廣場一帶將吸引大批市民及旅客參與節慶活動，因此周五及周六（30日及31日）晚上11時起，將加密城巴皇崗專線B13班次，並在凌晨時段推出全新通宵特別路線B13s，提高深宵時分的運力。

城巴指，B13s號線將於中環砵典乍街、租庇利街或上環永安中心設巴士站，同時在九龍西九文化區參加節慶活動後的旅客，亦可選擇在西區海底隧道巴士轉乘站，登上B13或B13s號線前往皇崗口岸。

城巴表示特別預留每日40輛巴士，加強特別路線SP12的服務，供乘客由啟德體育園直達口岸。（城巴圖片）

城巴10月28日公布，為配合各區萬聖節慶祝活動，10月30日至11月1日（即10月30日深夜及10月31日深夜）推出特別安排。（城巴圖片）

預留40輛巴士加強啟德體育園特別路線SP12

啟德體育園周五及周六將繼續舉行The Weeknd《After Hours Til Dawn Tour》香港站演唱會。城巴表示，6條散場路線將於演唱會結束後提供服務，同時為應對過關需求，已特別預留每日40輛巴士，加強特別路線SP12的服務，乘客可由啟德體育園一站直達新皇崗口岸，車程約需40分鐘。

港珠澳大橋香港口岸及機場旅客方面，屆時亦可乘搭城巴機場快線特別路線A25S，車程最快約35分鐘。