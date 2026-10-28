新皇崗口岸｜萬聖節三晚公交先行　陳國基：跨境私家車料等1小時

周六（31日）萬聖節，全港多區有慶祝活動，預料有大批旅客會訪港。政務司司長陳國基今日（28日）表示，10月30日至11月1日一連三晚11時至凌晨2時，新皇崗口岸北行非常繁忙，已指示口岸做好部署應付人流車流，跨境私家車料或要等候1小時。



他呼籲旅客乘公共交通工具到口岸，當局會在道路優先放行專營巴士、專線小巴等，「大家要明白有上限」。他呼籲旅客深度體驗香港，「我勸佢哋留港住多一兩晚」、「如果塞一個鐘，不如去蘭桂坊玩多一個鐘呀」、「唔想佢哋等，唔想唔開心，希望大家避免咗嗰段時間囉」。同時，連接新皇崗口岸的多條專營巴士及直通巴士線將加班。



2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

料訪港旅客和深宵跨境出行人次顯著增加

陳國基聯同保安局局長鄧炳強和運輸及物流局局長陳美寶，就新皇崗口岸在萬聖節周末期間的運作安排會見傳媒。他說，萬聖節周末期間各區都有不同活動，加上在中環海濱舉行的香港美酒佳餚巡禮和啟德體育園的大型演唱會，預計訪港旅客和深宵跨境出行人次將顯著增加。他預計10月30日（星期五）至11月1日（星期日）一連三晚的深宵時段，即晚上11時至翌日凌晨2時，將會是皇崗口岸北行出境人流及車流最繁忙的時段，口岸及新田公路一帶交通將會非常繁忙。

我必須預早提醒市民和旅客在深宵高峰時段乘搭跨境私家車過關，在車輛緩衝區及車檢通道的輪候時間，很可能超過一小時，甚至更長。 陳國基

10.30至11.1口岸公共交通先行 嚴厲打擊跨境白牌車

為了在繁忙時段發揮最大疏導效率，陳國基指示各部門採取公共交通優先原則，透過公共交通專道、警方交通管制等不同措施，載客量高的專營巴士、專線小巴及跨境巴士優先暢順通行。他亦指示警方及運輸署，嚴厲打擊非法載客取酬的跨境白牌車，依法檢控違例司機、扣押其車輛、撤銷車輛俗稱禁區紙的封閉道路通行許可證，並通報深圳當局採取適當執法行動。

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

陳國基鼓勵旅客留港過夜

陳國基鼓勵旅客留港過夜，如果預計會參與活動至深夜，不妨調整行程，或者善用票尾優惠，留港多住一、兩晚。他說根據業界的資料，周末整體酒店房間供應充足；啟德演唱會活動和香港美酒佳餚巡禮的參加者，亦分別可憑票尾在超過40間和250間指定餐廳、酒吧、零售商戶等享用專屬優惠，讓旅客深度體驗香港城市魅力的同時，亦避開深宵過關的人流和車流高峰時段，希望旅客有好的體驗，亦令整個旅程更舒適、更盡興。

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

鄧炳強：公交先行 多車仍要等候

鄧炳強表示，10月30日中午起當局將啟動緊急事故協調中心，運作持續至11月1日凌晨時份。他說，將讓公共交通工具優先通行至口岸，如專營巴士，又指會預留車輛緩衝區，當有車流聚集時，會善用緩衝區。口岸尤其是車輛進出存在極限，若一小時內有近1 000輛汽車前往，確實需要等候，呼籲各位忍讓，並遵從在場警務人員的指示。

連接新皇崗口岸巴士線加班

運輸及物流局局長陳美寶表示，為應對希望在散場後使用皇崗口岸過關的市民，特別每日預留超過40部巴士，以加強來往啟德體育園巴士總站至皇崗口岸的城巴特別路線SP12線服務，亦會加強安排收費設施，讓乘客同時登上多部巴士，盡快上車，開展旅程到口岸過關。此外，與跨境直通巴士營辦商聯絡及溝通，將於活動散場後提供特別班次前往皇崗口岸及深圳灣口岸，各口岸的特別班次亦已預留至少40輛車。

陳美寶指會加密班次，特別是提高深宵時段運力。因部分旅客集中在午夜12時至凌晨2時過關及跨境出行，特別安排一條港島巴士線。由於有些活動在中環蘭桂坊舉行，將由晚上11時起加強行走港島至皇崗口岸的B13號線巴士服務，亦將於當晚凌晨1時至4時新增由中環出發直達皇崗口岸的特快線，當中在中環至上環只有三個站，務求能安排更多運力疏散在中環玩樂後的人潮。

現時皇崗口岸5條跨境直巴路線，包括旺角、灣仔、佐敦、觀塘和荃灣，由於上周末個別路線比較多人選乘，所以會由凌晨時段同步加強有關服務，務求最強時可以加密至每5分鐘一班。5條跨境直巴線各自都會預留20至30部車輛及後備車輛隨時候命。

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

2026年10月18日，新皇崗口岸啟用後首個周末，大批市民及旅客離境北上，口岸一度實施人流管制。（資料圖片/歐陽德浩攝）

多名網民發帖，指10月24日凌晨往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

新皇崗口岸自本月中正式開通後，吸引大批市民及遊客使用，連續兩個周末逼爆。繼本月18日下午時份，過關閘口大排長龍，有人報稱等候兩小時仍未成功過關後；上個周末凌晨往皇崗口岸路段大塞車，有通宵跨境巴站頭大排長龍，綜合網上消息，進入口岸道路塞車情況最少延長至凌晨一時多。另外，旺角到新皇崗的跨境巴一度排近400人，有旅客表示，等車逾1小時。