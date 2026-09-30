猴痘｜40歲男確診　8月至今增20個案　中心籲高風險接觸做好防護

衞生署衞生防護中心今日（30日）表示，正調查一宗猴痘輸入個案，涉及一名40歲男子，自9月20日起他的生殖器官、口腔和四肢等身體多處地方出現皮疹，8日後出現發燒，翌日到衞生署轄下的社會衞生科診所求診，獲安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療。他的臨床樣本經中心公共衞生化驗服務處化驗後，證實對猴痘病毒呈陽性反應。病人目前情況穩定。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾於離港期間有高風險性接觸。中心正繼續就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世界衞生組織。



圖為2024年8月20日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼在標籤的試管。標籤印有「對猴痘檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo）

中心偕NGO辦首場外展服務 為50人接種疫苗

衞生署衞生防護中心表示已推出一系列針對性防控措施，中心與其中一間非政府組織再思社區健康組織合辦的首場外展疫苗接種服務昨日（29日）已順利舉行，約有50名人士接種猴痘疫苗。中心多措並舉下，過去一星期有約120名高風險性接觸人士在衞生署和醫院管理局轄下提供猴痘疫苗接種的場所接種疫苗。

鑑於近期猴痘個案大幅上升，中心強烈呼籲有高風險性接觸人士尤其與陌生人士，必需提高警覺，做好個人防護措施，包括接種猴痘疫苗，切勿與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸。中心亦特別提醒市民，不安全性接觸會增加感染風險。

衞生防護中心。(資料圖片)

近兩個月增20宗猴痘個案

自2022年起至今，本港共錄得113宗猴痘個案，包括89宗本地個案和24宗輸入個案，全部病人均為男性。自今年8月起，本港猴痘個案數字有所上升。截至今日，本年累計錄得29宗個案，包括22宗本地個案及7宗輸入個案，其中20宗為8月以來的新增個案。

流行病學調查顯示，近期發現的20宗個案中，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，包括與陌生男士或多名伴侶發生性行為、在沒有佩戴安全套的情況下進行性行為，其中12名患者透過交友應用程式尋找陌生性伴侶。

中心：部分個案基因序列相同 料有共同感染源頭

大部分病人未曾接種猴痘疫苗，其中大約四成為愛滋病病毒感染者。中心的公共衞生化驗服務處已就病毒進行基因分析，結果發現部分個案的基因序列相同，相信他們可能有共同感染源頭，且在男男性接觸者群體中存在不同傳播鏈。儘管中心已作深入流行病學調查，惟部分個案未能與新結識的陌生性伴侶取得聯絡，導致中心無法有效進行接觸者追蹤及實施相應防控措施。中心因此強烈呼籲市民應保留性伴侶聯絡方法，以便在有需要時進行接觸者追蹤。