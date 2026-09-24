猴痘｜36歲男確診　潛伏期內曾於香港與其他男子有高風險性接觸

衞生署衞生防護中心今（24日）表示，正調查一宗猴痘確診個案，一名36歲男子本月15日出現發燒和肛門附近皮膚潰瘍，至19日到衞生署轄下的社會衞生科診所求醫，獲中心安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情况穩定。其臨床樣本經中化驗，證實對猴痘病毒呈陽性反應。據該病人提供資料，他於潛伏期內曾於香港與其他男子有高風險性接觸。



中心指，留意到近期猴痘個案大幅上升，並強烈呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生人士）必需提高警覺，做好個人防護措施，包括接種猴痘疫苗。



衞生署衞生防護中心表示，留意到近期猴痘個案大幅上升，呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生人士）必需提高警覺，做好個人防護措施，包括接種猴痘疫苗。圖示中心人員到訪娛樂場所張貼宣傳海報。（政府新聞處）

衞生防護中心正調查一宗猴痘確診個案，個案涉及一名36歲男子，他本月15日出現發燒和肛門附近皮膚潰瘍，19日到衞生署轄下的社會衞生科診所求醫，獲中心安排到瑪嘉烈醫院接受隔離治療，目前情况穩定。其臨床樣本經中化驗，證實對猴痘病毒呈陽性反應。

據該病人提供資料，他於潛伏期內曾於香港與其他男子有高風險性接觸。中心正繼續就個案進行流行病學調查，亦會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心。(資料圖片)

中心指，留意到近期猴痘個案大幅上升，並強烈呼籲有高風險性接觸人士（尤其與陌生人士）必需提高警覺，做好個人防護措施，包括接種猴痘疫苗，亦特別提醒不安全性接觸會增加感染風險。

據中心的數據，截至今日，本年累計錄得28宗個案，包括22宗本地個案及6宗輸入個案，其中19宗為8月以來的新增個案。流行病學調查顯示，近期發現的19宗個案中，所有患者報稱在潛伏期內曾進行高風險性行為，大部份病人未曾接種猴痘疫苗。