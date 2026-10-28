鄧龍威獲釋｜返港後與謝偉俊首重逢　謝︰難得再聚大家卻不再年輕

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，9月29日在入境處人員陪同下返港。過去多年一直設法協助鄧龍威的前立法會議員謝偉俊，今日（28日）在律師行與鄧龍威重逢，他其後在社交平台上傳合照感嘆︰「難得可以在自由空氣中再聚，惟大家都不再年輕了。」



鄧龍威（左）與前立法會議員謝偉俊（右）會面。（謝偉俊FB圖片）

謝偉俊上載當年在菲律賓監獄中探望鄧龍威的照片。（謝偉俊FB相片）

謝偉俊︰難得可以在自由空氣中再聚 惟大家都不再年輕了

前立法會議員謝偉俊過去多年一直設法為鄧龍威提供協助，二人今日（28日）在律師樓重逢。謝偉俊今晚在社交平台上傳兩張相片，分別是當年探監的相片，以及二人最新合照，並感嘆他們都不再年輕。

當年在菲律賓監獄中探望鄧龍威，今在香港律師行重逢，經歷不平凡的廿多年，難得可以在自由空氣中再聚，惟大家都不再年輕了。 前立法會議員謝偉俊

鄧龍彪上載了一張鄧龍威與某局長談電話的照片，寫道「好似阿爸同人傾電話咁」。（鄧龍彪FB）

鄧龍威兄長上載鄧龍威最新照片︰好似阿爸同人傾電話

其兄長鄧龍彪今晚亦上載一張鄧龍威的相片，只見他面帶微笑握着手機聊天。鄧龍彪形容「好似阿爸同人傾電話咁」，又指已完成父親其中一個遺願。

鄧龍威2018年取得入境菲律賓的紀錄作證，其兄長（右二）鄧龍彪當時對翻案曾滿懷信心。（資料圖片）

鄧龍威等3人捲入毒品案 扣押11年才迎來審訊

回顧鄧龍威的案件，2000年他與朋友張泰安及另一名港人，在菲律賓捲入毒品案，他們被指控在毒品包裝上簽名，等於承認販運8公斤冰毒。直至2011年，三人被扣押11年終迎來審訊，鄧龍威與朋友被法庭裁定販毒罪名成立，被判處終身監禁，另一人則獲判無罪。

鄧龍威（右）與張泰安（左）唯一的合照。張泰安2016年在菲律賓服刑期間去世。（資料圖片）

2018年掌握新證據申請終極上訴仍被法院駁回

其後張泰安2016年在獄中因心肺衰竭離世，鄧龍威為證明清白一直試圖翻案，並在2018年取得菲律賓移民局的入境紀錄，證明他當時抵達菲律賓的時間，與當地警方的監視時間不符合，於是同年向最高法院申請終極上訴，惟最終仍然維持原判，合共歷經4次審訊只換來失望。

直至今年7月底，鄧龍威的刑期屆滿，在港府及多方協助下，9月29日在入境處人員陪同下返港。