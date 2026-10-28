鄧龍威獲釋｜返港後與謝偉俊首重逢 謝︰難得再聚大家卻不再年輕
撰文：洪戩昊
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港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，9月29日在入境處人員陪同下返港。過去多年一直設法協助鄧龍威的前立法會議員謝偉俊，今日（28日）在律師行與鄧龍威重逢，他其後在社交平台上傳合照感嘆︰「難得可以在自由空氣中再聚，惟大家都不再年輕了。」
謝偉俊︰難得可以在自由空氣中再聚 惟大家都不再年輕了
前立法會議員謝偉俊過去多年一直設法為鄧龍威提供協助，二人今日（28日）在律師樓重逢。謝偉俊今晚在社交平台上傳兩張相片，分別是當年探監的相片，以及二人最新合照，並感嘆他們都不再年輕。
當年在菲律賓監獄中探望鄧龍威，今在香港律師行重逢，經歷不平凡的廿多年，難得可以在自由空氣中再聚，惟大家都不再年輕了。
鄧龍威兄長上載鄧龍威最新照片︰好似阿爸同人傾電話
其兄長鄧龍彪今晚亦上載一張鄧龍威的相片，只見他面帶微笑握着手機聊天。鄧龍彪形容「好似阿爸同人傾電話咁」，又指已完成父親其中一個遺願。
鄧龍威等3人捲入毒品案 扣押11年才迎來審訊
回顧鄧龍威的案件，2000年他與朋友張泰安及另一名港人，在菲律賓捲入毒品案，他們被指控在毒品包裝上簽名，等於承認販運8公斤冰毒。直至2011年，三人被扣押11年終迎來審訊，鄧龍威與朋友被法庭裁定販毒罪名成立，被判處終身監禁，另一人則獲判無罪。
2018年掌握新證據申請終極上訴仍被法院駁回
其後張泰安2016年在獄中因心肺衰竭離世，鄧龍威為證明清白一直試圖翻案，並在2018年取得菲律賓移民局的入境紀錄，證明他當時抵達菲律賓的時間，與當地警方的監視時間不符合，於是同年向最高法院申請終極上訴，惟最終仍然維持原判，合共歷經4次審訊只換來失望。
直至今年7月底，鄧龍威的刑期屆滿，在港府及多方協助下，9月29日在入境處人員陪同下返港。