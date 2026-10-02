鄧龍威獲釋｜多名港人在菲刑滿後未返港 入境處：正處理兩宗個案
撰文：任葆穎
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被菲律賓拘禁26年的港人鄧龍威周四（9月29日）返港後，立法會前議員謝偉俊日前在社交平台表示，目前尚有多位香港居民，在菲服刑期滿後，因種種原因未能回港。
入境處回覆查詢指，正處理兩宗港人在菲律賓完成服刑需安排遣返回港的個案，並一直與外交部駐港特派員公署及國家駐菲律賓大使館了解情況及跟進個案，包括為相關港人核實身份及簽發回港證件等。駐菲大使館亦表示關注個案，並會繼續與菲律賓當局聯繫以協調相關遣返安排。
入境處指，特區政府一向十分重視香港居民在外地被拘留或監禁的個案，高度關注香港居民的合法權益及致力為他們提供協助。處方會繼續與公署及駐菲大使館保持緊密聯繫，積極跟進個案，為相關港人提供可行協助。
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