鄧龍威獲釋｜堅持囚26年是一場冤獄　已學懂不再執著：人生本無常

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，周四（9月29日）在入境處人員陪同下返港。

鄧龍威今日（10月1日）在商台訪問稱，返港數天一直難以安睡，當躺臥床上便浮現過去26年囚禁畫面，形容由炎熱擠迫的鐵架床，轉至如今舒適的環境，巨大反差令感到猶如置身夢境。

鄧龍威堅持被囚26年是一場冤獄，但說學懂不再執著：「人生本無常，既然發生咗呢啲事，改變唔到佢唯有適應佢，有好多嘢真係撐唔過去嘅，但係唔好咁多怨氣。一路諗一路喺度怨呢，做唔到其他嘢，條路行唔到。」



鄧龍威2018年取得入境菲律賓的紀錄作證，其兄（右二）當時對翻案曾滿懷信心。（資料圖片）

鄧龍威自2011年被判刑後，一度被囚於菲律賓Muntinlupa市的高度設防監獄New Bilibid Prison。(資料圖片)

鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，周四在入境處人員陪同下返港。其兄長鄧龍彪當日在社交平台發文指，感謝特區政府、中國外交部駐香港公署、中國駐菲律賓大使館等，「好多謝一路以嚟關心、幫助威仔嘅朋友」。他指，會安排威仔去身體檢查，「再回家休息，迎接新生命」。

鄧龍威當日上機返港前接受《南華早報》訪問，被問到重回香港的感受時，他說：「在地獄度過26年，現時心如止水。」又指曾有其他被遣返人士問鄧龍威是如何在獄中熬過26年，他坦言想過會死在獄中，熬過全靠「阿Q精神」，「我一直告訴自己還有機會、還有希望……凡事沒有絕對的好與壞，雨過總會天晴。」

2000年在菲律賓捲入藏毒案的港人鄧龍威（右），已被扣押當地監獄約26年。（資料圖片）

鄧龍威稱返港數天難以安睡 家人與獄中巨大反差令他如置身夢境

鄧龍威今日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問稱，返港數天一直難以安睡，當躺臥床上便浮現過去26年囚禁畫面，形容由炎熱擠迫的鐵架床，轉至如今舒適的環境，巨大反差令他感到猶如置身夢境。

獲釋返港也有「插曲」 遇大雨移民局關門又被送回獄中

鄧龍威又透露獲釋返港也有「插曲」，包括8月下旬已「獲釋」的他，由監獄人員帶往移民局辦理文件，但當日遇上大雨等天氣情況，移民局已關門，結果，他又被帶回監獄：「寧願一早無帶我出去仲好啲！」

之後，獲告知下一回會帶領獲釋人士到移民局辦手續的日子是10數天後的9月10日，他說擔心「下次又會唔會運吉又返返嚟」，於是聯絡一直協助他的前立法會議員謝偉俊及大使館，才得到協助。

其兄長鄧龍彪在社交平台發文指，感謝特區政府等協助。（鄧龍彪社交平台帖文截圖)

鄧龍威也回憶當年在菲律賓被捕後，拘留了十年才提堂審訊，很受打擊：「成日諗住香港果套，開庭前會預備很多嘢，記低有咩要同跟律師講，再提醒他要點。」然而，開庭又輪不到他的案件：「有時好打擊，就算係審你，可能有好多香港人諗唔到嘅嘢會發生，突然檢控官話少帶咗張紙，法官會一路開庭，一路食餅乾、一路喝茶。」

在訴訟中，一份關鍵出入境紀錄曾為鄧龍威帶來曙光。菲律賓警方當年指控在6月1日至12日期間對他進行監視，但官方出入境紀錄卻白紙黑字證明，他遲至6月19日才抵達菲律賓，兩者差19日，令他一度重燃脫罪獲釋的極大信心。

可是，上訴仍然敗訴。鄧龍威今日稱，當日案件上訴正是菲律賓前總統杜特爾特嚴厲執法，菲司法界在人人自危，涉毒案件近乎百分之百被定罪，在政治壓力下，法官文件來往及答覆動輒耗費三個月的，而上訴裁決中，將相差19天的巨大時間差寫為「差一兩天沒有問題」，結果維持原判。

嘆若非杜特爾特人治時期上訴告果大不同：改變不了唯有適應

鄧龍威慨嘆若非經歷杜特爾特的極端人治時期，案件上訴結果極可能大不相同。鄧龍威到今天，依然堅持26年的囚禁是一場冤獄，但已學懂不再執著，「人生本無常，既然發生咗呢啲事，改變唔到佢唯有適應佢，有好多嘢真係撐唔過去嘅，但係唔好咁多怨氣。一路諗一路喺度怨呢，做唔到其他嘢，條路行唔到。」