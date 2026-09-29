鄧龍威返港前受訪　獄中熬26年靠「阿Q精神」　脫下囚衣會心微笑

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案在囚約26年，今年7月底刑期屆滿，在港府及多方協助下，今日（29日）在入境處人員陪同下返港。 據《南華早報》報道，鄧龍威由馬尼拉飛返香港前曾受訪，他當時被問到重回香港的感受時，他說：「在地獄度過26年，現時心如止水。」



報道又提到，曾有其他被遣返人士問鄧龍威是如何在獄中熬過26年，他坦言想過會死在獄中，熬過全靠「阿Q精神」，「我一直告訴自己還有機會、還有希望……凡事沒有絕對的好與壞，雨過總會天晴。」



鄧龍威2018年取得入境菲律賓的紀錄作證，其兄（右二）當時對翻案曾滿懷信心。（資料圖片）

據《南華早報》 報道，鄧龍威周二下午離開位於吉利比國家監獄（New Bilibid Prison）附近的移民局扣留設施，被送往馬尼拉國際機場 。在鄧龍威登機前，中國駐菲律賓大使館代表到場與他見面，也有三名香港入境處人員陪同他返港。

鄧龍威自2011年被判刑後，一度被囚於菲律賓Muntinlupa市的高度設防監獄New Bilibid Prison。(資料圖片)

在獄中仰望天空 每當有飛機飛過 自問何時坐上

報道提到，鄧龍威登上返港航班，向窗外望時，便想起以往在獄中每日要點四次名，他形容自己那些時候會跪在足球場上仰望天空，每當有飛機飛過，便會自問何時能坐上返港的飛機，「現在我終於在這航班。」

鄧龍威指，在移民局扣留設施內也有其他被遣返人士曾問他如何在獄中熬過26年，他坦言想過會死在獄中，熬過全靠「阿Q精神」，「我一直告訴自己還有機會、還有希望……凡事沒有絕對的好與壞，雨過總會天晴。」

2000年在菲律賓捲入藏毒案的港人鄧龍威（右），已被扣押當地監獄約26年。（資料圖片）

盼獲派單人公屋 目標考駕駛執照當送貨員

他亦回想在移民局扣留設施，獲准脫下橙色囚衣，穿回自己衣服那一刻，終於覺得自己不再是囚犯，感到無比輕鬆和開心，「我確實笑了，是一種會心的微笑」。

鄧龍威今日晚上由馬尼拉飛抵香港國際機場，與哥哥鄧龍彪（Billy）緊緊擁抱。關於回港後的打算，他說會先好好休息，次日去祭拜父母及祖父母，再與家人吃飯。他會先在哥哥家中暫住一段時間，希望可獲派單人公屋，未來會考取駕駛執照，以便任職司機或送貨員。