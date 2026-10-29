宏福苑報告｜設樓宇維修支援及服務局　可收費代辦招標、監督施工

宏福苑大火獨立調查委員會報告今日公布，政府提出一系列改革措施，包括成立「樓宇維修支援及服務局」，全新支援服務涵蓋驗樓、監工和施工不同階段。該局將提供兩個服務選項，其中一項是提供標準收費的全流程服務，可預早代辦招聘驗樓顧問，亦就委聘監督顧問和承建商，為業主代辦招標和評標工作。



新局將接管所有市建局相關服務

特首李家超提到，新成立的樓宇維修支援及服務局提供獨立、可靠和專業的維修支援，並部署接管所有由市區重建局提供的有關服務。

新成立的「樓宇維修支援及服務局」，按政府策略制訂及更新樓宇維修措施，政府指，該局會以「合理收費」向業主提供全新支援服務，長遠達致自負盈虧。政府表示，目標今年年底前完成該局註冊和董事局委任，目前已展開行政總裁和其他人事招聘工作。

該局設有兩個服務選項，包括：

1.免費提供「預審名單」、招標文件範本及工程合約範本，以及過去工程造價數據，讓業主透過電子平台自行招標和評標，聘請驗樓顧問、監督顧問和承建商。

2.標準收費的全流程服務，即申領政府維修資助的業主必選此項，包括預早代辦招聘驗樓顧問的工作，並檢視驗樓報告以評核顧問表現；就委聘監督顧問和承建商，為業主代辦招標和評標工作。

而施工期間，協助業主檢視監督顧問有否按合約提供到位的服務，施工後如須大幅修改工程範圍或增加工程費用，監督顧問須事先提交報告，以便樓宇維修支援及服務局向業主提供獨立意見。

年底備妥三張「預審名單」

這項支援服務將獲撥款三億元，當中1億元為新機構起動資金，2億元為使用服務的業主提供費用寬減資助。政府指，將於今年年底陸續備妥三張「預審名單」，2027年1月起指派驗樓顧問，同年首季內為業主進行項目招標，將適時公布服務收費和資助水平。

【大埔宏福苑火災・專頁】

2024年7月19日，宏福苑召開大維修工程解說會，承建商「宏業建築」的代表，向居民解說，會用發泡膠來封窗，但無解釋是否防火。（宏福苑法團網站）

2024年9月，大埔宏福苑第一批封窗發泡膠送抵屋苑，包裝顯示聲稱是德國牌子「塔普菲」的「CO2生態健康地暖板」。該德國公司正確拼寫是「TAPFER」，包裝印錯成為「TAPEER」。（宏福苑居民提供）

2024年9月13日，大埔宏福苑居民實測第一批封窗發泡膠，證實燒得着，但上載fb群組後，得不到承建商、政府部門的關注。（宏福苑居民交流群組facebook）

2024年10月2日，宏業向住戶發通告，指出會用「foam board」封窗，但無列明防火規格。（宏福苑法團網站）

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（翁鈺輝攝）

火災發生前，宏福苑宏昌閣部分後樓梯的窗戶，已更換成新的密封窗。（受訪者提供）

有宏福苑居民在大火前的大維修期間，拍攝到工人在棚架上吸煙。（Threads @jackyyy0728）

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（梁鵬威攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火警。下午約16:01，C座宏新閣火勢突然加大，一分鐘內火光沖天。（林振華攝）

2024年宏業與宏福苑時任法團簽署3.3億元的大維修合約。工程公司宏業董事侯華健（左三）、時任法團主席鄧國權（左四）、顧問公司鴻毅董事黃俠然（右三）、法團顧問前主席陳球強（右一）出席。（宏福苑業主立案法團網站）

大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（戴口罩者）2025年12月22日首度現身。（資料圖片 / 陳萃屏攝）