宏福苑｜李家超回應本人需否問責：已自我檢討　帶領政府解決問題

宏福苑大火獨立委員會調查報告今日（29日）公布，李家超率領司局長開記者會向全港市民鞠躬道歉，並公布房屋局局長何永賢昨日（28日）請辭承擔政治責任。李家超會上被問到本人自覺是否需要政治問責時，他說自己作為第一責任人，要帶領政府直視問題、解決問題，落實工作，所以向災民及公眾道歉，履行責任全面改革，不容許類似事情再發生。他解釋經「綜合考慮」決定由房屋局局長承擔政治責任時，過程中不會考慮餘下任期有多少，都要承擔政治責任。



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李家超被問本人需否問責：已自我檢討 帶領政府解決問題

被問到何永賢任期只餘下數月，相關追究責任力度是否足夠，李家超回應說，在考慮政治任命團隊要承擔的政治責任時，已考慮一系列因素，是經「綜合考慮」決定由房屋局局長承擔政治責任時，過程中不會考慮餘下任期有多少，都要承擔政治責任。

被問到本人是否需要政治問責，他說：「我個人的問題，我對火災發生帶來168人死亡，我心感傷痛難過」，自我檢討過程中，考慮到政府須推大量改革，未來有大量工作落實，作為第一責任人，帶領政府直視問題解決問題，落實工作，所以向災民及公眾道歉，履行責任全面改革，不容許類似事情再發生。

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問責及道歉做得太遲？李家超：事件在不同階段複雜演變

有記者追問，距離宏福苑大火近一年，政府才問責及道歉，是否做得太遲，李家超說火災發生後，大家均悲痛難過，認為當時即時首要任務是拘捕疑犯，以免他們逃避責任，還死者公道，同時援助安置受影響家庭，為他們安排住宿等。他續指，事件在不同階段複雜演變，認為現階段是適當時候，代表政府就大火發生，向災民及廣大市民表示道歉。